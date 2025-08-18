Sônia Braga será a jornalista Míriam Leitão no cinema

A atriz Sônia Braga foi convidada pelo diretor Bruno Barreto para interpretar a jornalista Míriam Leitão em seu próximo filme: 'Em nome dos pais'. O longa é uma adaptação do livro, escrito por Matheus Leitão, filho da comunicadora, e já está em fase de pré-produção, com roteiro de Maria Adelaide Amaral.

A obra irá retratar o período da ditadura militar, focando na prisão e tortura de Míriam Leitão e do marido, o também jornalista Marcelo Netto. No filme, que terá Julio Andrade no papel de Matheus Leitão, vai mostrar história detalhada da violência sofrida pelo casal durante o governo de Emílio Garrastazu Médici.

Esta não é a primeira vez que Sônia Braga e Bruno Barreto trabalham juntos, a dupla já colaborou em sucessos como 'Dona Flor e seus dois maridos' (1976) e 'Gabriela' (1983).

Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

