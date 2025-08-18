InícioDiversão e Arte
Faustão recebe alta da UTI e segue em recuperação: "Melhora progressiva"

Apresentador deixou a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein na última quarta-feira (13/8) e apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados

Faustão deixa a UTI e segue se recuperando - (crédito: Reprodução/Instagram)
O apresentador Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como Faustão, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira (13/8), conforme boletim médico do Einstein Hospital Israelita desta segunda (18/8). 

A instituição informa que Faustão permanece internado, mas apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional. 

Desde 21 de maio, o jornalista está internado no Hospital Albert Einstein, lutando contra uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse. Durante a internação, passou por controle rigoroso da infecção e por sessões de reabilitação clínica, preparando-o para os transplantes subsequentes.

O primeiro procedimento foi em 6 de agosto, com o transplante de fígado, seguido no dia 7 por um retransplante renal. Ambos os órgãos foram provenientes do mesmo doador, após confirmação de compatibilidade pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Os recentes transplantes se somam a um histórico médico já marcado por cirurgias de grande porte: em 2023, Faustão recebeu um coração novo, e em 2024 passou pelo primeiro transplante de rim. Atualmente, ele segue em recuperação no apartamento hospitalar, sob acompanhamento médico constante.

Confira o boletim: 

Boletim médico
Boletim médico (foto: Divulgação)

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 18/08/2025 17:21 / atualizado em 18/08/2025 17:29
