Faustão recebe alta da UTI e segue em recuperação: "Melhora progressiva"

O apresentador Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como Faustão, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira (13/8), conforme boletim médico do Einstein Hospital Israelita desta segunda (18/8).
A instituição informa que Faustão permanece internado, mas apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional.
Desde 21 de maio, o jornalista está internado no Hospital Albert Einstein, lutando contra uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse. Durante a internação, passou por controle rigoroso da infecção e por sessões de reabilitação clínica, preparando-o para os transplantes subsequentes.
O primeiro procedimento foi em 6 de agosto, com o transplante de fígado, seguido no dia 7 por um retransplante renal. Ambos os órgãos foram provenientes do mesmo doador, após confirmação de compatibilidade pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.
Os recentes transplantes se somam a um histórico médico já marcado por cirurgias de grande porte: em 2023, Faustão recebeu um coração novo, e em 2024 passou pelo primeiro transplante de rim. Atualmente, ele segue em recuperação no apartamento hospitalar, sob acompanhamento médico constante.
Confira o boletim:
