Ex-galã da Globo celebra casamento de 26 anos e emociona fãs na web

Ex-galã da Globo celebra casamento de 26 anos com ator e emociona fãs na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Memória Globo Tadeu Aguiar e Malu Mader

Tadeu Aguiar, que estreou nas telinhas na década de 1980, no SBT, ganhou notoriedade quando integrou o elenco da novela O Dono do Mundo (1991), na Globo, em que formou par romântico com Malu Mader. Nos últimos dias, ele celebrou os 26 anos de união com seu marido, o também ator Eduardo Bakr.

Através do Instagram, o ex-galã global usou as redes sociais para celebrar o tempo de união com o amado. "26 anos! Nunca uma única discussão séria! Sempre grandes companheiros!", escreveu ele, em uma foto o lado do marido.

Nos comentários, o marido de Tadeu Aguiar retribuiu, apaixonado e emocionado. "Ainda temos muitos anos pra vivermos juntos", disse Eduardo Bakr.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de O Dono do Mundo, Tadeu Aguiar esteve no elenco de novelas como Olho no Olho (1993), Irmãos Coragem (1995), Babilônia (2015), Liberdade, Liberdade (2016), e, mais recentemente, Gênesis (2021), na Record. Além de ator, ele é músico e diretor. Com o marido, o ator possui vários projetos de teatro.

Tadeu Aguiar e Eduardo Bakr (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Ex-galã da Globo celebra casamento de 26 anos com ator e emociona fãs na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.