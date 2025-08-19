Sofia Starling protagoniza websérie com mais de 75 milhões de visualizações

Conhecida por atuar em produções como Malhação e, mais recentemente, interpretou a personagem Gisela em Vai na fé, a atriz carioca Sofia Starling segue em plena ascensão nas plataformas digitais. Em 2024, ela assumiu o papel da delegada Giovanna Torres, protagonista da websérie Xeque mate, trama de ação, suspense e romance LGBTQIAPN+ que vem conquistando uma audiência expressiva desde sua estreia, cerca de 75 milhões de visualizações no mundo inteiro. A série chega à segunda temporada nas plataformas digitais.

Formada em Artes Cênicas pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), treinada no método ultra-realista pelo CT (escola de atuação realista), Sofia tem mais de 225 mil seguidores no Instagram e também se destaca fora dos sets. É fundadora e CEO da Blisstar, uma plataforma de bem-estar e autoconhecimento que reúne conteúdos voltados à saúde mental, práticas de autocuidado, espiritualidade e equilíbrio emocional. Com aulas de yoga, meditação, astrologia, práticas energéticas, o espaço conecta a artista a uma comunidade digital engajada e apaixonada por seu trabalho.