Lívia Andrade ganhava regalias cada vez que ameaçava sair do SBT: ‘Dinheiro a mais’

Lívia Andrade abriu o coração sobre sua saída do SBT em 2021, durante o período da pandemia. Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, ela relatou que teve a chance de se despedir pessoalmente de Silvio Santos (1930-2024), que apoiou sua mudança para a Globo. "Quando eu decidi sair do SBT, era aquela época da pandemia, mas eu tinha um trato com ele, daquelas conversas de camarim", contou, ressaltando a proximidade que tinha com o dono da emissora.

Durante sua trajetória no SBT, Lívia recebeu regalias como forma de incentivo para permanecer. Ela revelou: "Eu prometi que enquanto ele estivesse lá, eu também estaria. Claro que ele sempre melhorava minha situação, né? Era uma vaga melhor [no estacionamento], um dinheiro a mais, eram vantagens que eu recebi em cada proposta que me davam". Essas oportunidades ajudaram a manter sua permanência mesmo diante de outras possibilidades de trabalho.

Enquanto se preparava para novos projetos, Lívia Andrade precisou refletir sobre a proposta de Luciano Huck para integrar o Domingão: "Precisei de uns dias para pensar". Naquele período, mudanças no Programa Silvio Santos também indicavam que seu ciclo na emissora estava chegando ao fim: "Quando decidi sair, o Jogo dos Pontinhos não existia mais. Sem o Silvio…".

Além disso, Lívia reconheceu a importância de Silvio Santos em sua formação profissional. "A minha eterna gratidão é por ele ter me dado coisas ali. Aprendi tudo com ele, que me dava essas oportunidades de me exercitar dentro da emissora, fazendo novela, programa infantil, humorístico… Dando espaço para me soltar". O apoio e a confiança do apresentador foram decisivos para o desenvolvimento de sua carreira.

