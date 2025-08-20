Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos com rodeios e shows; confira a programação

Barretos ferve com eventos durante todo o ano para além da Festa do Peão. Entre os destaques estão o Festival Internacional de Cinema de Barretos, o Encontro Nacional de Violeiros e o Festival da Linguiça Artesanal. - (crédito: Divulgação)

A Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos neste mês de agosto. O rodeio, que é um dos maiores do mundo, reuniu cerca de 900 mil pessoas na última edição. Neste ano, serão mais de 100 atrações durante os 11 dias do evento, que ocorre entre 21 e 31 de agosto, na cidade de Barretos (SP).

A celebração foi criada por um grupo de jovens solteiros recém independentes financeiramente, que se chamaram de “os independentes”. A ideia inicial era fazer um encontro entre os peões que estavam trazendo boiadas das fazendas em Minas Gerais e Mato Grosso para os abatedouros da cidade.

Depois de concluir o serviço em solo paulista, os peões se reuniam nos horários de descanso para brincar de montar cavalos bravos. Hoje também é possível ver na festa, a modalidade do rodeio com touros, essa versão trazida dos EUA, hoje é considerada mais dinâmica que o rodeio de cavalos.

O evento ocorre no Parque do Peão, e além do rodeio, também oferece shows que promovem a cultura sertaneja, além de premiações. Ao todo, somando a premiação das nove modalidades presentes no rodeio, o festival distribui mais de R$ 1 milhão de reais.

No ano de 2009 o evento foi palco da Copa do Mundo de Rodeio, reunindo participantes de diversos países, como parte do circuito da Professional Bull Riders. A festa também é atração de estrelas internacionais como Shakira, Mariah Carey e Alan Jackson, que já se apresentaram em Barretos.

Os ingressos e a programação completa estão estão disponíveis no site Total Acesso. Neste ano o festival conta com shows de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus e muito mais.

Confira os principais shows

21/08/25 - Fernando & Sorocaba / João Bosco & Vinícius / Guilherme & Santiago

22/08/25 - Bruno & Marrone / Hugo & Guilherme / Murilo Huff AO VIVÃO / Trio Elétrico: Xanddy Harmonia

23/08/25 - Ana Castela / Zé Neto & Cristiano com participação especial de Diego & Arnaldo / Nattan

24/08/25 - Felipe & Rodrigo / Matheus & Kauan / Léo Foguete

27/08/25 - Daniel Projeto “Cê Tá Doido” com Ícaro & Gilmar / Panda / Humberto & Ronaldo

28/08/25 - Ana Castela - gravação DVD Herança Boiadeira Rodeio / Country Beat (Participação Especial) / Zezé Di Camargo & Luciano / Clayton & Romário

29/08/25 - Chitãozinho & Xororó / Leonardo / Maiara & Maraisa / Jiraya UAI

30/08/25 - Jorge & Mateus - Show 20 anos / Show Barretão 70tão - Rio Negro & Solimões / Cesar Menotti & Fabiano / Edson & Hudson

31/08/25 - Final do Rodeio Internacional