Traição de Maria de Fátima é descoberta em Vale Tudo e web vibra

Maria de Fátima cai em desgraça em Vale Tudo e web vibra: 'Apanhou pouco'

Reprodução/ Globo Bella Campos e Humberto Carrão em Vale Tudo

Nesta quinta-feira (21), finalmente, Afonso Roitman (Humberto Carrão) descobriu a traição da sua esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), com César Ribeiro (Cauã Reymond). Em uma sequência marcada por gritos, socos e muita confusão, os internautas se empolgaram.

"César é um bundão mesmo, hein", "Apanhou pouco, queria mais", "Bella Campos vem evoluindo muito como atriz", "César apanha de todos porque não transa violência, combina com a Odete que também apanha de todos", "Um brutamonte desse tamanho igual o César deitando pro Afonso kkk e preocupado porque sangrou e trabalha com a imagem rsrsrs foi engraçado", foram alguns comentários.

Recentemente, a cena em que Raquel (Taís Araújo) dá uma bofetada em Odete Roitman (Debora Bloch) após ser vítima de racismo, também gerou comentários na rede social X.

"Esperava mais, Manuela Dias", "Se fosse uma novela da Glória Perez ou do Walcyr Carrasco essa cena teria sido A CENA e a SURRA. Manuela Days entrega sempre horrores", "Achei esse tapa muito simples, era no mínimo três tapões e uma bicuda", dispararam.

HUMBERTO CARRÃO ATOR DO ANO #ValeTudo pic.twitter.com/MtKspOCMIM — sarah ???? (@sahhtwita_) August 22, 2025

A Manuela Dias só deve ter mantido esse bordão datado por essa cena e funcionou legal kkkkkk #ValeTudo https://t.co/Fl1wWzEroG — Iza (@euleteira) August 22, 2025

Fatima roitman muito Burra nadou tanto pra morrer na Areia

#ValeTudo pic.twitter.com/CVzy0vh2z7 — ???????????????????????? ?? ???????? (@sozziieu) August 22, 2025

vamos falar sobre a beleza do carrão nesse capítulo, um corno mas um BELO CORNO #ValeTudo pic.twitter.com/KM31LcqIKu — marianne (@dieckdman) August 22, 2025

Se o Humberto Carrão fizer mais um papel de rico bonzinho, que leva golpe e sai de testa enfeitada, já pode pedir música no Fantástico. Quem viu Todas as Flores sabe bem do que eu tô falando.#ValeTudo pic.twitter.com/lIf4sTbHfJ — Leh// ????:A última carta (@letfrez) August 22, 2025

