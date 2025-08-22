Beatles relançam Anthology com série no Disney+, músicas inéditas e livro

O lendário projeto Anthology, um dos marcos mais emblemáticos da história dos Beatles, retorna em um relançamento global que promete encantar fãs antigos e novas gerações. Este grande lançamento multiplataforma chega neste outono com novidades imperdíveis: uma série documental restaurada, uma coletânea musical expandida e uma edição comemorativa do livro que marcou época.

Lançado originalmente nos anos 1990, o Anthology revolucionou o conceito de documentário musical, oferecendo aos fãs um relato único narrado pelos próprios integrantes da banda John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Agora, essa obra icônica está de volta com uma qualidade aprimorada e conteúdos inéditos, consolidando ainda mais o legado do quarteto de Liverpool.

A série original de oito episódios foi cuidadosamente restaurada e remasterizada e estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 26 de novembro. Além dos capítulos já conhecidos, a produção contará com um nono episódio inédito, trazendo gravações nunca antes vistas e reflexões dos membros da banda sobre sua trajetória conjunta. Um verdadeiro presente para os admiradores da história da música.

Um mergulho renovado na história dos Beatles

No campo musical, a atualização é igualmente impressionante. Uma coleção expandida com quatro volumes será lançada em 21 de novembro, sob a curadoria de Giles Martin.

A compilação inclui três álbuns duplos repletos de material raro, além de um novo Anthology 4, que apresenta 13 demos e gravações de sessões inéditas. Para completar, clássicos como “Free As A Bird” e “Real Love” ganham novos mixes criados a partir das demos originais, preservando a essência das músicas com um toque moderno. O videoclipe restaurado de Free As A Bird já está disponível para os fãs conferirem.

Como parte deste relançamento histórico, os Beatles também prepararam uma edição comemorativa de 25 anos do livro The Beatles Anthology, com lançamento marcado para 14 de outubro. A obra, que conta com 368 páginas, reúne memórias autênticas dos quatro integrantes, acompanhadas por mais de 1.300 fotografias e documentos raros, oferecendo uma experiência visual e narrativa única.

Essa nova fase do Anthology reafirma a relevância e a influência dos Beatles na cultura musical mundial. Ao trazer conteúdos inéditos, versões remasterizadas e materiais exclusivos, o projeto reforça o vínculo emocional da banda com milhões de fãs e conquista uma nova geração que descobrirá, com frescor, a genialidade desse grupo eterno.

Com esta reedição completa, os Beatles provam mais uma vez por que continuam sendo um fenômeno cultural, atravessando décadas com música, história e emoção.