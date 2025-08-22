Taylor Swift revela álbum favorito entre regravações

Taylor Swift, 35, abriu o coração ao falar sobre a conquista mais importante de sua carreira: a recuperação dos direitos de todo o seu catálogo musical. Durante participação no podcast New Heights, comandado pelo namorado Travis Kelce e o cunhado, Jason Kelce, a cantora relatou como recebeu a notícia e revelou qual das suas regravações mais a marcou.

Segundo a artista, sua mãe, Andrea, e o irmão, Austin Swift, foram os responsáveis por conduzir as negociações com a Shamrock Capital, empresa que detinha as masters de seus seis primeiros discos. “Eles explicaram o que isso significava para mim, contaram toda a história das vezes em que tentamos reaver as músicas e não conseguimos”, disse.

A ligação que mudou tudo veio logo após o Super Bowl 2025, em fevereiro. “Minha mãe me ligou e disse: ‘Você conseguiu sua música’. Na hora, caí no chão chorando. Toda vez que falo sobre isso me emociono novamente”, contou Taylor, quase às lágrimas.

Ao comentar sobre as regravações, a artista não hesitou em escolher sua preferida: o álbum Red (2012). “Foi uma das melhores coisas que já fiz”, afirmou, destacando a versão estendida de 10 minutos de All Too Well como um dos momentos mais especiais da sua trajetória.

A jornada para retomar o controle de sua obra começou em 2019, após a venda de suas gravações originais pela antiga gravadora Big Machine ao empresário Scooter Braun. Desde então, Taylor lançou novas versões de seus discos sob o selo Taylor’s Version, incentivando fãs e plataformas a priorizarem suas regravações.

Entre 2021 e 2023, vieram Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) e 1989 (Taylor’s Version). Restavam apenas os álbuns Taylor Swift (2006) e Reputation (2017), cujos direitos foram adquiridos antes que ela precisasse relançá-los.

Kylie Minogue celebra Taylor Swift e a arte da Showgirl

Na última quinta-feira (14), a cantora Kylie Minogue utilizou sua conta oficial no Twitter para comentar sobre o tema do décimo segundo álbum de Taylor Swift, intitulado “The Life of a Showgirl”. A manifestação da artista veio pouco depois da viralização do novo ensaio de Swift para o disco, que chamou atenção por sua estética elaborada, e da divulgação oficial da data de lançamento do projeto, despertando grande repercussão nas redes sociais.

Kylie Minogue aproveitou a oportunidade para comentar sobre a estética do álbum e sobre as diversas mensagens que recebeu de fãs e colegas após a divulgação da novidade de Taylor Swift. A cantora compartilhou uma série de fotos em que aparece usando acessórios característicos de uma Showgirl, exaltando todas as pessoas que se envolveram com a temática.

“Quando todos os seus amigos te mandam seus memes de Showgirl!! Aww. A vida de uma showgirl é muito mais que penas e brilhos. Respeito e admiração a todas as minhas colegas Showgirls que trabalham duro”, escreveu Minogue, demonstrando sua apreciação pelo esforço e dedicação de artistas com a mesma estética.

Apesar do elogio, muitos internautas interpretaram as falas de Kylie Minogue como um possível shade direcionado à intérprete de “Shake It Off”. Mesmo diante dessas especulações, Kylie manteve o tom positivo e continuou elogiando a estética e a criatividade do novo trabalho de Swift.

Vale lembrar que Kylie Minogue já conduziu uma turnê com o nome Showgirl: The Greatest Hits Tour. Essa foi a oitava turnê da carreira da artista, realizada entre março e maio de 2005, com apresentações que começaram em 19 de março e se encerraram em 7 de maio, passando por países da Europa e da Oceania. A turnê ficou marcada pelo luxo e pela extravagância dos figurinos, consolidando a imagem de Minogue como ícone pop internacional.

Atualmente, Kylie Minogue segue em sua rota de apresentações internacionais, tendo passado pelo Brasil na última semana. A cantora está promovendo a Tension Tour, referente ao seu mais recente álbum, Tension II, lançado em 18 de outubro de 2024. Após sua apresentação em São Paulo, na sexta-feira (15), Minogue seguiu para shows na Colômbia e agora se prepara para duas datas no México.