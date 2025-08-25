Formas orgânicas da natureza inspiram esculturas gigantes de Leandro Gabriel

Escultórias — Poesias da Matéria Exposição de Leandro Gabriel. Curadoria: Léia Lemos. Abertura amanhã, às 17h, no Jardim das Esculturas da CAIXA Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes ¾). Visitação até 30 de novembro, de terça a domingo, das 9h às 21h - (crédito: Estúdio Valente)

O conjunto de 16 esculturas de ferro dispostas no Jardim das Esculturas da Caixa Cultura convida os passantes a mergulhar num circuito de formas que lembram uma floresta povoada por seres de contornos orgânicos distópicos, nascidos do ferro torcido reaproveitado. Não são, diz o autor, o escultor mineiro Leandro Gabriel, formas intencionais. São frutos de desenhos que surgem a partir de diversas inspirações, como a paisagem e a natureza, mas também a arquitetura e a dança. “O que me traz esse tipo de trabalho são várias coisas, desde a arquitetura e o movimento de dança até o mundo onde estou vivendo”, explica o artista, que trabalha com sucata, um material que também influencia o trabalho da exposição, batizada de Escultóricas — Poesias da matéria.

Natural da região de Belo Horizonte, Leandro está acostumado com uma paisagem de montanhas e curvas, duas referências para os trabalhos. “E a questão de trabalhar com ferro é porque venho de uma região que era um grande depósito de sucata, então isso fez com que tivesse acesso mais fácil e que fosse um material abundante. Isso tudo facilita que desenvolva meu trabalho com esse tipo de material”, explica. Com chapas soldadas como se fossem suturas de uma pele em ferro, ele devolve cria uma paisagem como se estivesse prestes a devolver à natureza o que foi dela brutalmente retirado.

O contraste do material, de origem dura, e dos contornos fluidos imprime uma característica particular às esculturas. “O ferro é um material muito rígido, mas maleável. E tem uma durabilidade e uma frieza”, repara o artista, que enxerga um sentido poético em dobrar e moldar o ferro para domá-lo como se a natureza falasse mais alto, apesar das interferências humanas. As dimensões das esculturas também chamam a atenção, embora sejam menores do que aquelas às quais o artista está acostumado a trabalhar. Os trabalhos têm, em média, três metros de altura, o que obriga o público a encará-los e, até, a contorná-los, como se transitasse mesmo por uma floresta de ferro.











Serviço

Escultórias — Poesias da Matéria

Exposição de Leandro Gabriel. Curadoria: Léia Lemos. Abertura terça-feira (26/8), às 17h, no Jardim das Esculturas da CAIXA Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes ¾). Visitação até 30 de novembro, de terça a domingo, das 9h às 21h