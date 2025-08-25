InícioDiversão e Arte
"NOSSO GRANDE AMOR"

Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do primeiro filho

Em um vídeo emocionante, compartilharam a descoberta da revelação, o anúncio foi feito no aniversário de 7 anos de casamento do casal

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram 7 anos de união revelando sexo do primeiro filho do casal - (crédito: Reprodução/Instagram/@camilaqueiroz)
Camila Queiroz e Klebber Toledo usaram as redes sociais nesta segunda-feira (25/08) para revelar o sexo do primeiro bebê do casal. O anúncio intimista, somente com os dois, foi feito no dia em que eles completam 7 anos de casados.

Com um vídeo que captura o momento da descoberta, a atriz e o ator compartilharam a felicidade ao saberem que esperam uma menina. Na legenda da publicação, eles expressaram toda a emoção. “Hoje comemoramos sete anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo.”

A gravidez foi anunciada dia 11 de julho e desde então o casal tem dividido com os fãs os momentos da gestação. O anúncio do sexo do bebê encheu a mídia de alegria, resultando em vários comentarios de positividade de famosos e seguidores. 

Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

ML
ML

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 25/08/2025 13:49
