Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do primeiro filho

Camila Queiroz e Klebber Toledo usaram as redes sociais nesta segunda-feira (25/08) para revelar o sexo do primeiro bebê do casal. O anúncio intimista, somente com os dois, foi feito no dia em que eles completam 7 anos de casados.

Com um vídeo que captura o momento da descoberta, a atriz e o ator compartilharam a felicidade ao saberem que esperam uma menina. Na legenda da publicação, eles expressaram toda a emoção. “Hoje comemoramos sete anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo.”

A gravidez foi anunciada dia 11 de julho e desde então o casal tem dividido com os fãs os momentos da gestação. O anúncio do sexo do bebê encheu a mídia de alegria, resultando em vários comentarios de positividade de famosos e seguidores.

Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

