Ana Castela revela planos de casamento e filhos: "Quero fazer isso"

Ana Castela abriu o coração sobre as expectativas que possui para a vida pessoal nos próximos anos. A cantora, de apenas 21 anos, foi sincera ao afirmar que tem outros sonhos para além da trajetória profissional, e que se inclui em construir uma família.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, exibido neste último domingo (24), a ‘Boiadeira’ falou sobre o que ainda sonha em uma carreira que já conquistou tantas coisas. "O que ainda sonho? Em ter a minha própria fazenda, mas isso ainda é um pouco distante porque eu quero um dia casar e ter filhos, né?", disse.

"Quero fazer isso"

"Então, obviamente, quero fazer isso um dia com o meu marido. No meu coração, já realizei todos os meus sonhos", revelou Ana Castela, que está solteira publicamente há oito meses.

Ana Castela, que fará uma participação como atriz em Coração Acelerado, próxima novela das sete, já namorou com o cantor sertanejo Gustavo Mioto, em meio a idas e vindas, e que foi rompido no final de 2024. Recentemente, ela se tornou alvo de rumores envolvendo affair com Zé Felipe, que se separou de Virginia Fonseca em maio deste ano.

