Camila Queiroz está grávida do 1° filho com Klebber Toledo - (crédito: Reprodução: Instagram)

Camila Queiroz usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/7) para anunciar que está grávida do primeiro filho com o ator Klebber Toledo. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, indicando que já está no segundo trimestre da gestação.

A novidade pegou fãs e amigos de surpresa. A atriz compartilhou uma foto em preto e branco, mostrando a barriga já aparente, enquanto segura a mão do marido. A publicação rapidamente recebeu milhares de curtidas e uma enxurrada de comentários de felicitações.

Bruna Marquezine foi uma das primeiras a reagir: “MEU DEUSSSSSS! Que alegria! Deus abençoe. SAÚDE!”. Juliette também celebrou a notícia: “Parabéns, meu amorrrr”. Alok, Maisa, Tata Werneck, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel, Lele Burnier e Laura Brito foram outros nomes que deixaram mensagens carinhosas para o casal.

Camila e Klebber estão juntos desde 2016 e se casaram em 2018. Esta é a primeira gravidez da atriz, que vem mantendo a vida pessoal de forma mais discreta nos últimos tempos.