Metal Gear Solid Delta: Snake Eater é o suprassumo da espionagem

O super agente secreto norte-americano, Snake está de volta e de cara nova no remake de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. A Konami vem em uma levada, desde o ano passado, de revitalizar seus clássicos para atingir mais pessoas e depois de Silent Hill 2, o próximo check da lista foi direto na saga de Hideo Kojima, Metal Gear Solid.

Nikolai Stepanovich Sokolov é um cientista soviético que trabalhou na construção de armas para a antiga nação russa e por meio de um projeto secreto, foi intimado a criar uma artilharia diferente de qualquer outra, uma arma capaz de lançar ogivas nucleares. Assim que os Estados Unidos descobriram o plano soviético, resolveram organizar uma missão especial para resgatar Sokolov e impedir a criação da arma.

O agente incumbido de cumprir essa difícil tarefa é conhecido pelo codinome de “Naked Snake”, ele é deixado na floresta pela CIA e deve assegurar que Sokolov volte inteiro, antes de construir essa arma.

A missão virtuosa da Konami

Assim como Naked Snake, a empresa também se empenhou em um virtuosa missão. (foto: Divulgação/Konami)

Snake Eater é o terceiro título da franquia Metal Gear Solid, é considerado uma de várias obras-primas de um dos diretores e roteiristas mais celebrados do mundo dos games, o visionário Hideo Kojima, criador da série Metal Gear desde o primeiro jogo lançado no Nintendo até o último título que saiu para a oitava geração de consoles com Metal Gear Solid: Phantom Pain que finalizou a saga. Desde então a saga não tinha nenhuma nova interação que trouxesse Snake de volta, até o anúncio de Delta, que como dito anteriormente, veio revitalizar o original lançado no PlayStation 2, com gráficos atualizados e algumas atualizações na jogabilidade do título.

O jogo original já havia recebido algumas remasterizações em HD, mas no fim ainda não trazia uma atualização completa do título. A Konami jogou segurou apostando em um dos mais amados da saga, que traz uma história ainda complexa, mas não no mesmo grau dos demais, um carismático personagem dublado por David Hayter, da mesma forma que um clássico herói de filmes de ação, além das mecânicas inovadoras que o diretor pensou para o título.

A missão da Konami na nova edição do jogo era trazer uma modernidade para as mecânicas de Snake e atualizar o visual, o que seria tão difícil quanto a missão virtuosa do agente de impedir que a guerra fria se tornasse um conflito aberto. Mas é ótimo noticiar que a gigante japonesa conseguiu trazer um respiro novo para sua franquia, da mesma maneira como fez com Silent Hill 2, utilizando um título muito celebrado como porta de entrada para novos fãs e saudosistas da franquia.

“Cobra Pelada”

O sistema de camuflagem é um dos fatores mais importantes do jogo, além de permitir diferentes tipos de aproximação, tanto para utilizar a forma letal, quanto furtiva. (foto: Divulgação/Konami)

Na União Soviética dos anos 60, Snake é deixado sozinho nas florestas próximas à base onde Sokolov se encontra, sem muitos equipamentos, nem comida, o super-agente tem que sobreviver a trajetória, sem alertar inimigos de sua posição, enquanto batalha até seu objetivo. Metal Gear é primariamente uma série de ação, focada na espionagem, ou seja, a prioridade do jogador é passar despercebido, matar a menor quantidade de inimigos (quando possível) e não deixar Snake morrer de fome. Em Delta, podemos andar em pé, agachar e andar mais devagar para evitar o barulho, o agente já recebe alguns equipamentos no início, uma pistola com dardos tranquilizantes, uma faca, um microfone direcional, um sonar e uma bússola. Ferramentas essas que são essenciais para o jogador lidar com os inimigos caso eles entrem em alerta.

Uma maiores e mais reconhecidas mecânicas do jogo é o sistema de camuflagem, assim como um bom soldado pronto para infiltração, Snake deve se movimentar de forma oculta para evitar alertar os inimigos, quanto mais alta a porcentagem da barra de camuflagem estiver, mais difícil será para os inimigos detectarem o agente assim que o avistarem. Contudo, cada ambiente dentro do jogo exige um tipo específico de camuflagem, o pântano pede uma, a água outra e o deserto outra, as roupas deixam de ser meros cosméticos e também ganham o espaço de ferramenta, já que pedem ao jogador uma certa sabedoria na hora de selecionar as roupas e como elas vão afetar a visibilidade de Snake no ambiente.

O problema é quando o agente é visto, geralmente se o jogador não tiver o tempo de reação para executar o ataque corpo a corpo, CQC – Um estilo de luta criado pelo próprio agente – em resposta ao avistamento, o inimigo atua como uma mente coletiva e acaba alertando os demais soldados, e jogam o jogador no temporizador de “Perigo”, depois de “Fuga” e por fim de “Cuidado”. O primeiro o jogador foi visto e os inimigos sabem onde ele está, no segundo os inimigos perderam o jogador de vista e no último o jogador fugiu e os inimigos estão a sua procura. Às vezes esse sistema é meio abusivo, com avistamentos suspeitos ou demoras na reação, mas funciona da mesma forma que nos jogos originais.

Snake Eater ou o “Comedor de Cobras” não é apenas um nome bonito para obra de Kojima, uma das mais importantes mecânicas para o jogador ficar de olho durante a campanha é a estamina de Snake. Essa que ele usa para ficar pendurado por aí, nadar e recuperar a sua vida depois dos conflitos. A estamina é restaurada com comida, refeições que o agente pode caçar por aí, matando animais silvestres para se alimentar ou comendo ração de soldado para aumentar sua barra.

Dublagem

David Hayter dá a voz ao personagem, com uma interpretação que lembra clássicos filmes de ação dos brucutus dos anos 80. (foto: Divulgação/Konami)

Diferente dos remakes de Resident Evil 2, 3, e 4, onde a Capcom refez os diálogos para a nova versão dos clássicos, Metal Gear Delta optou por manter a dublagem com as vozes originais de 2004. Apesar de nostálgica, ela ainda é muito caricata, trazendo aspectos fortemente inspirados em filmes de ação e espionagem, com Snake sendo extremamente canastrão, no jogo original por algum motivo, parece combinar mais que o estilo realista de Delta, que só ressalta um lado mais de paródia de personagens de ação.

Considerações finais

A ambientação e luz da União Soviética são um dos destaques dos gráficos refeitos para Delta. (foto: Divulgação/Konami)

Apesar do criador da saga, Hideo Kojima não ter envolvimento com o novo projeto da Konami, a empresa se saiu bem em refazer o título. Recuperando até o modo exclusivo do PlayStation 2 Snake vs. Monkeys, que traz o agente caçando os macaquinhos de Ape Escape, e uma nova versão de uma demo secreta que tinha em Snake Eater.

A experiência de Snake Eater é magnífica, assim como no original, exige muito do jogador e o recompensa com uma história digna de filmes de orçamento gigantesco de Hollywood funcionado muito como uma porta de entrada para o mundo da espionagem de Kojima. A Konami realizou uma difícil tarefa, que tinha tido sucesso com sua outra grande franquia, Silent Hill, que era trazer um produto muito amado de volta aos holofotes, com novos visuais e jogabilidade atualizada, visando criar mais fãs, não só para futuros jogos da franquia, mas também possíveis remakes. Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots, por exemplo, é um dos jogos da empresa que nunca saiu do seu console de lançamento, o PlayStation 3, quem sabe a gigante japonesa não entrega uma nova experiência com esse título no mesmo nível e cuidado de Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chega no dia 28 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Konami Brasil para PlayStation 5














