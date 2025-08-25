Ana Clara fala sobre assédio dos fãs: ‘Falta o tato nas pessoas’

"De maneira geral, não tenho problema de encontrar as pessoas, tirar foto, conversar. Não é algo que me incomode", afirma a apresentadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, confessou que gosta de ser abordada por fãs nas ruas, porém reconhece uma falta de "tato" das pessoas em alguns ambientes.

"Não deixo de fazer nada. Vou ao mercado, à igreja, ao posto… Não vejo sentido em delegar uma coisa que posso fazer. É natural que eu não esteja tão disposta todos os dias, posso estar doente. Já cheguei a ser abordada no hospital. Às vezes, falta o tato nas pessoas. Tem dias que não estou bem, posso ter recebido uma notícia triste, estar com uma questão familiar, então pode ser incômoda [a abordagem]. De maneira geral, não tenho problema de encontrar as pessoas, tirar foto, conversar. Não é algo que me incomode, nem que me trave para sair da casa", disse em entrevista à Quem.

A apresentadora também contou sobre sua rotina insana durante o reality musical. "Nessa época, tudo gira em prol do programa. É uma escolha que eu faço ter o Estrela como minha prioridade. Tudo — aulas, academia, família, amigos, namorado — se molda para essa rotina. Fico mais na Globo do que na minha casa. Paro em casa para dormir, tomar banho e café da manhã. O nosso namoro já é à distância. Quando a temporada do programa está no ar, é o Bruno que vem para o Rio", começou.

"Recebo visitas das amigas, da minha mãe… As pessoas vêm em casa, eu não vou até as pessoas. E são horários menos comuns. No máximo, marco almoços. Não consigo jantar com ninguém (risos). Meu café da manhã é às 11h da manhã porque chego em casa por volta das 2h da madrugada, durmo mais tarde… É uma escolha que eu faço, mas faço questão de estabelecer limites", concluiu.

