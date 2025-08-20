LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight é apresentado na Gamescom 2025

Os fãs do Cavaleiro das Trevas já podem comemorar: durante a abertura da Gamescom 2025, a Warner Bros. Games e a TT Games anunciaram oficialmente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. O novo título da franquia chega em 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Diferente dos jogos anteriores, a nova produção aposta em um vasto mundo aberto de Gotham City. Os jogadores acompanharão a jornada de Bruce Wayne ainda jovem, passando pelo treinamento com a Liga das Sombras até os primeiros passos como o herói mascarado que se tornaria a lenda da cidade.
Inspirado em filmes, séries, quadrinhos e games clássicos do Batman, o título promete misturar nostalgia com novidades, oferecendo uma experiência que homenageia décadas de histórias do personagem.
Ao longo da campanha, será possível unir forças com figuras icônicas do universo do herói, como Jim Gordon, Robin, Asa Noturna, Batgirl, Mulher-Gato e Talia al Ghul. Juntos, enfrentarão alguns dos maiores inimigos de Gotham, incluindo Coringa, Pinguim, Hera Venenosa, Ra’s al Ghul e Bane.
Sistema de combate renovado
O combate em Legacy of the Dark Knight recebeu atenção especial: os jogadores poderão executar combos fluidos, ataques aéreos e usar diversos dispositivos. Os batarangues servirão para distrair e atordoar inimigos, enquanto a batgarra poderá puxá-los diretamente para o confronto. Cada personagem jogável terá ainda equipamentos exclusivos — como o pulverizador de espuma de Jim Gordon, o lançador de cordas de Robin e o chicote da Mulher-Gato.
Para os mais experientes, dois níveis de dificuldade extras prometem aumentar o desafio: o modo Cruzado Encapuzado e o ainda mais intenso Cavaleiro das Trevas.
A exploração será outro ponto central. Gotham foi recriada como um playground LEGO cheio de segredos. Além da narrativa principal, os jogadores poderão resolver quebra-cabeças, impedir crimes, conquistar recompensas e explorar locais icônicos como a Química Ace, o Jardim Botânico, a Torre Wayne e o Asilo Arkham.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Taylor Swift revela segredo para lidar com críticas e internet
- Diversão e Arte Jojo Todynho anuncia nova plástica e manda recado aos críticos
- Diversão e Arte Taylor Swift pode expor suposta crise de amizade com Blake Lively
- Diversão e Arte Ex-galã da Globo celebra casamento de 26 anos e emociona fãs na web
- Diversão e Arte Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis
- Diversão e Arte Gracyanne Barbosa diz ter perdido 4kg na primeira semana do ‘Dança dos Famosos’