LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight é apresentado na Gamescom 2025

O mais novo jogo da franquia é em mundo aberto e colocará os jogadores na jornada do famoso herói Batman - (crédito: Foto: Reprodução / Warner Bros. Games)

Os fãs do Cavaleiro das Trevas já podem comemorar: durante a abertura da Gamescom 2025, a Warner Bros. Games e a TT Games anunciaram oficialmente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. O novo título da franquia chega em 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diferente dos jogos anteriores, a nova produção aposta em um vasto mundo aberto de Gotham City. Os jogadores acompanharão a jornada de Bruce Wayne ainda jovem, passando pelo treinamento com a Liga das Sombras até os primeiros passos como o herói mascarado que se tornaria a lenda da cidade.

Inspirado em filmes, séries, quadrinhos e games clássicos do Batman, o título promete misturar nostalgia com novidades, oferecendo uma experiência que homenageia décadas de histórias do personagem.

Leia também: Coletivo pressiona lojas digitais a tirar suporte a jogos adultos

Ao longo da campanha, será possível unir forças com figuras icônicas do universo do herói, como Jim Gordon, Robin, Asa Noturna, Batgirl, Mulher-Gato e Talia al Ghul. Juntos, enfrentarão alguns dos maiores inimigos de Gotham, incluindo Coringa, Pinguim, Hera Venenosa, Ra’s al Ghul e Bane.

Sistema de combate renovado

O combate em Legacy of the Dark Knight recebeu atenção especial: os jogadores poderão executar combos fluidos, ataques aéreos e usar diversos dispositivos. Os batarangues servirão para distrair e atordoar inimigos, enquanto a batgarra poderá puxá-los diretamente para o confronto. Cada personagem jogável terá ainda equipamentos exclusivos — como o pulverizador de espuma de Jim Gordon, o lançador de cordas de Robin e o chicote da Mulher-Gato.

Leia também: Peak: desenvolvedores de jogo viral preferem pirataria a clones

Para os mais experientes, dois níveis de dificuldade extras prometem aumentar o desafio: o modo Cruzado Encapuzado e o ainda mais intenso Cavaleiro das Trevas.

Leia também: EVO 2025: Confira o que rolou no maior evento de jogos de luta do mundo

A exploração será outro ponto central. Gotham foi recriada como um playground LEGO cheio de segredos. Além da narrativa principal, os jogadores poderão resolver quebra-cabeças, impedir crimes, conquistar recompensas e explorar locais icônicos como a Química Ace, o Jardim Botânico, a Torre Wayne e o Asilo Arkham.