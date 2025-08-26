Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

A cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs na tarde desta quarta-feira (26/8) com anúncio de noivado. Em publicação no Instagram, a artista publicou fotos em que é pedida em casamento pelo jogador de futebol americano Travis Kelce.

"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", diz a legenda. A postagem chegou a um milhão de curtidas em apenas sete minutos.

Os dois estão juntos desde a segunda metade de 2023, pouco antes da vinda de Taylor ao Brasil com o show da The Eras Tour. Em 2024, a cantora e o jogador protagonizaram uma verdadeira cena de comédia romântica com a vitória do Kansas City Chiefs, time do jogador, na NFL, liga nacional de futebol americano. Em uma festa de comemoração do título, os dois apareceram cantando a música "You Bellong With Me" um para o outro em momento romântico.

O anúncio foi comemorado pela comunidade pop e esportiva. Nas redes sociais, a NFL publicou foto do dois. "Felicidades para Travis e Taylor", diz a publicação.