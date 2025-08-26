InícioDiversão e Arte
Dua Lipa celebra 30 anos com carreira de hits

Dua Lipa se consolida como uma das maiores artistas da sua geração

Dua Lipa celebra seus 30 anos, consolidando três décadas de uma trajetória marcada por talento, estilo e influência global. Desde que despontou no cenário musical, a cantora britânica de origem albanesa coleciona feitos impressionantes: 65 milhões de ouvintes mensais no Spotify, hits com mais de três bilhões de streams e reconhecimento internacional como uma das grandes vozes do pop contemporâneo.

Atualmente em turnê mundial com “Future Nostalgia: The Radical Optimism Tour”, Dua Lipa promete encantar novamente o público brasileiro em 2025, com shows em São Paulo (15 de novembro) e Rio de Janeiro (22 de novembro).

O caminho até a fama
Nascida em Londres, filha de refugiados kosovares-albaneses, Dua teve contato com a música desde cedo. Seu pai, Dukagjin Lipa, vocalista de uma banda de rock, foi uma grande inspiração. Curiosamente, a cantora enfrentou rejeição ainda na infância: chegou a ser dispensada do coral da escola por não conseguir atingir notas durante uma audição.

Aos 15 anos, decidiu voltar a Londres sozinha, buscando independência e foco na carreira. Estudou teatro na renomada Sylvia Young Theatre School, onde nomes como Amy Winehouse e Rita Ora também se formaram. Antes de alcançar o estrelato, gravava covers de artistas como Pink, Alicia Keys e Christina Aguilera no YouTube, conquistando seus primeiros fãs.

Primeiros contratos e primeiros hits
Dua Lipa chamou a atenção de agentes da Lana Del Rey e, em 2015, assinou seu primeiro contrato com a Warner Music. Seu álbum de estreia, lançado em 2017, trouxe hits como “New Rules” e “IDGAF”, lançando a artista ao cenário internacional e garantindo uma turnê mundial que passou pelo Brasil.

Além da música
A cantora também se destaca pelo engajamento social. Em 2016, fundou a Sunny Hill Foundation em Kosovo, focada em educação e combate à pobreza, e criou o Sunny Hill Festival, um dos maiores eventos de música da região. Seu impacto humanitário rendeu-lhe cidadania honorária na Albânia e, recentemente, em Kosovo.

Fora dos palcos, Dua Lipa é referência de moda e estilo, estrelando campanhas de Balenciaga, Versace e Valentino, e colecionando mais de 11 carros de luxo em sua residência londrina. Também se dedica ao yoga diariamente e é apaixonada por animes, cultura pop e cinema, participando de filmes como Barbie (2023) e Argylle (2024).

Prêmios e recordes
Ao longo da carreira, Dua acumulou prêmios importantes, incluindo Brit Awards e Grammys, e estabeleceu recordes no Guinness, como o álbum feminino mais transmitido no Spotify e o maior número de ingressos vendidos para um show solo transmitido ao vivo em um único ano.

Curiosidades da diva
Além de cantora, atriz e filantropa, Dua Lipa coleciona tatuagens simbólicas, possui 33 dentes (sim, um a mais que a média), é conhecida por sua habilidade em soletrar palavras complexas e mantém uma vida amorosa sob os holofotes, atualmente noiva do ator Callum Turner.

Dua Lipa revela detalhes inéditos do álbum “DL4” em entrevista

A cantora britânica Dua Lipa está prestes a desembarcar no Brasil com a “Radical Optimism Tour”, que já se consolidou como a maior turnê de sua carreira. No entanto, mesmo com a agenda lotada de compromissos internacionais, a artista já está imersa na produção de seu quarto álbum de estúdio, chamado provisoriamente de “DL4”.

Em entrevista exclusiva para a Harper’s Bazaar dos Estados Unidos, onde também estampa a capa da edição mais recente, Dua Lipa compartilhou três grandes revelações sobre o projeto. O sucessor de Radical Optimism (2024) promete ser um marco em sua trajetória, reunindo parcerias de peso, composições pessoais e uma busca por novos sons.

Um dos pontos que mais empolgaram os fãs foi a confirmação de que Dua Lipa voltou a trabalhar com o produtor Mark Ronson, vencedor de nove prêmios Grammy e responsável por sucessos como Uptown Funk. Essa não é a primeira vez que os dois colaboram. Eles já haviam trabalhado juntos em Electricity (2018) e em Dance Tonight (2023).

Ronson destacou, em entrevista à revista, a evolução artística da cantora:

“Ela sempre foi madura e adulta, por causa da rapidez com que cresceu. Mas quem ela se tornou… esta é uma nova era para ela como compositora, cantora e ser humano”, disse o produtor.

Essa parceria reforça as expectativas de que o álbum “DL4” traga uma sonoridade sofisticada e inovadora, mantendo a identidade pop de Dua Lipa, mas com novas camadas criativas.

Outro detalhe revelado é que parte das composições de Dua Lipa no “DL4” foram inspiradas em seu relacionamento com o ator inglês Callum Turner, com quem ela está noiva. Segundo Mark Ronson, uma das músicas escritas pela artista sobre o noivado chamou especialmente sua atenção, por ser “emocionante e extremamente pessoal”.

Essa abertura em trazer sentimentos íntimos para suas letras marca uma nova fase na carreira de Dua, mais madura e conectada com suas experiências de vida.

