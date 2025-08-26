Dua Lipa celebra 30 anos com carreira de hits

Dua Lipa celebra seus 30 anos, consolidando três décadas de uma trajetória marcada por talento, estilo e influência global. Desde que despontou no cenário musical, a cantora britânica de origem albanesa coleciona feitos impressionantes: 65 milhões de ouvintes mensais no Spotify, hits com mais de três bilhões de streams e reconhecimento internacional como uma das grandes vozes do pop contemporâneo.

Atualmente em turnê mundial com “Future Nostalgia: The Radical Optimism Tour”, Dua Lipa promete encantar novamente o público brasileiro em 2025, com shows em São Paulo (15 de novembro) e Rio de Janeiro (22 de novembro).

O caminho até a fama

Nascida em Londres, filha de refugiados kosovares-albaneses, Dua teve contato com a música desde cedo. Seu pai, Dukagjin Lipa, vocalista de uma banda de rock, foi uma grande inspiração. Curiosamente, a cantora enfrentou rejeição ainda na infância: chegou a ser dispensada do coral da escola por não conseguir atingir notas durante uma audição.

Aos 15 anos, decidiu voltar a Londres sozinha, buscando independência e foco na carreira. Estudou teatro na renomada Sylvia Young Theatre School, onde nomes como Amy Winehouse e Rita Ora também se formaram. Antes de alcançar o estrelato, gravava covers de artistas como Pink, Alicia Keys e Christina Aguilera no YouTube, conquistando seus primeiros fãs.

Primeiros contratos e primeiros hits

Dua Lipa chamou a atenção de agentes da Lana Del Rey e, em 2015, assinou seu primeiro contrato com a Warner Music. Seu álbum de estreia, lançado em 2017, trouxe hits como “New Rules” e “IDGAF”, lançando a artista ao cenário internacional e garantindo uma turnê mundial que passou pelo Brasil.

Além da música

A cantora também se destaca pelo engajamento social. Em 2016, fundou a Sunny Hill Foundation em Kosovo, focada em educação e combate à pobreza, e criou o Sunny Hill Festival, um dos maiores eventos de música da região. Seu impacto humanitário rendeu-lhe cidadania honorária na Albânia e, recentemente, em Kosovo.

Fora dos palcos, Dua Lipa é referência de moda e estilo, estrelando campanhas de Balenciaga, Versace e Valentino, e colecionando mais de 11 carros de luxo em sua residência londrina. Também se dedica ao yoga diariamente e é apaixonada por animes, cultura pop e cinema, participando de filmes como Barbie (2023) e Argylle (2024).

Prêmios e recordes

Ao longo da carreira, Dua acumulou prêmios importantes, incluindo Brit Awards e Grammys, e estabeleceu recordes no Guinness, como o álbum feminino mais transmitido no Spotify e o maior número de ingressos vendidos para um show solo transmitido ao vivo em um único ano.

Curiosidades da diva

Além de cantora, atriz e filantropa, Dua Lipa coleciona tatuagens simbólicas, possui 33 dentes (sim, um a mais que a média), é conhecida por sua habilidade em soletrar palavras complexas e mantém uma vida amorosa sob os holofotes, atualmente noiva do ator Callum Turner.

Dua Lipa revela detalhes inéditos do álbum “DL4” em entrevista

A cantora britânica Dua Lipa está prestes a desembarcar no Brasil com a “Radical Optimism Tour”, que já se consolidou como a maior turnê de sua carreira. No entanto, mesmo com a agenda lotada de compromissos internacionais, a artista já está imersa na produção de seu quarto álbum de estúdio, chamado provisoriamente de “DL4”.

Em entrevista exclusiva para a Harper’s Bazaar dos Estados Unidos, onde também estampa a capa da edição mais recente, Dua Lipa compartilhou três grandes revelações sobre o projeto. O sucessor de Radical Optimism (2024) promete ser um marco em sua trajetória, reunindo parcerias de peso, composições pessoais e uma busca por novos sons.

Um dos pontos que mais empolgaram os fãs foi a confirmação de que Dua Lipa voltou a trabalhar com o produtor Mark Ronson, vencedor de nove prêmios Grammy e responsável por sucessos como Uptown Funk. Essa não é a primeira vez que os dois colaboram. Eles já haviam trabalhado juntos em Electricity (2018) e em Dance Tonight (2023).

Ronson destacou, em entrevista à revista, a evolução artística da cantora:

“Ela sempre foi madura e adulta, por causa da rapidez com que cresceu. Mas quem ela se tornou… esta é uma nova era para ela como compositora, cantora e ser humano”, disse o produtor.

Essa parceria reforça as expectativas de que o álbum “DL4” traga uma sonoridade sofisticada e inovadora, mantendo a identidade pop de Dua Lipa, mas com novas camadas criativas.

Outro detalhe revelado é que parte das composições de Dua Lipa no “DL4” foram inspiradas em seu relacionamento com o ator inglês Callum Turner, com quem ela está noiva. Segundo Mark Ronson, uma das músicas escritas pela artista sobre o noivado chamou especialmente sua atenção, por ser “emocionante e extremamente pessoal”.

Essa abertura em trazer sentimentos íntimos para suas letras marca uma nova fase na carreira de Dua, mais madura e conectada com suas experiências de vida.