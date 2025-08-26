Towa and the Guardians of the Sacred Tree é forte promessa do roguelike

Towa, uma divindade guardiã da vila de Shinju cuidava muito bem dos seus moradores e os tratava com graça e alegria. Até um dia a paz ser perturbada pela maldade de Magatsu, um deus maligno que espalhou o miasma no mundo, corrompendo a terra e criando monstros chamados de Magaori. Um dia a maldade chegou até Shinju e foi combatida por Towa, que viu diante do miasma uma poderosa ameaça, assim ela reuniu 8 moradores da vila e os abençoou com um poder além do tempo, os moradores nomearem eles “Crianças da Prece”. Juntos eles partem em uma missão para limpar a terra do mal e vencer o temível Magatsu. Essa é a história do próximo jogo da Bandai Namco que mistura elementos de roguelike e ação para criar uma aventura utilizando diversos elementos da cultura japonesa. O Correio participou de uma demonstração exclusiva e experimentou algumas horas de Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Kagura e Tsurugi

Assim como dito na premissa, Towa and the Guardians of the Sacred Tree tem uma lista bem grande de personagens, totalizando 9 jogáveis, sendo eles: A guardiãde Shinju, Towa, O homem-carpa Nishiki, o cozinheiro ninja Shingin, a mestra da espada Rekka, a mais velha de Shinju, Koro, o pesquisador, Akazu, a viajante Origami e os irmãos animalescos, o monge Bampuku e sua irmã mais velha Mutsumi. O jogador pode escolher dois personagens por aventura, com um sendo o Kagura e o outro Tsurugi, respectivamente, o primeiro o jogador vai controlar e o segundo vai servir como um suporte.

O Tsurugi utiliza duas espadas, a Wakizachi e uma Honzachi, com um golpe cada, um mais lento e mais poderoso e um mais rápido que dá menos dano, além disso, conta também com mais um movimento para alternar entre as diferentes espadas, já que elas contam com uma barra de durabilidade que só recarrega se forem trocadas. O jogador ainda conta com um botão para esquiva e um especial que muda conforme o personagem selecionado.

O Kagura atua como um suporte do jogador, que também pode ser assumido por outro jogador, nessa posição ele é capaz apenas de usar duas habilidades, que também variam para cada personagem. Com golpes utilizando água, energia, fogo ou magias diversas.

Jogabilidade

Assim como os demais roguelikes, Towa traz uma arena logo apoós você selecionar o Tsurugi e o Kagura, alguns inimigos aparecem e você deve enfrentá-los. No meu caso, eu escolhi Nishiki como Tsurugi e o Shingin como o Kagura na primeira tentativa, o estilo do homem-peixe é um pouco diferente, exigindo uma proximidade do jogador, já o Shingin tem lança fogo e conjura bolas de trovão. Combinando as habilidades dos personagens, você é capaz de matar os monstros.

A cada nova arena vencida você recebe um bônus, aqui chamada de graça, ela varia podendo influenciar em como elementos dão mais dano, ou em como golpes físicos se tornam mais rápidos e diversas outras possibilidades. A cada rodada o jogo oferece 4 opções para tornar o jogador mais forte e depois deixa a escolha de caminho para o jogador selecionar a próxima sala.

Após algumas salas, o jogo coloca o personagem para enfrentar um mini-chefe, em uma luta mais complicada que os demais monstros. Assim que ele é derrotado, os dois personagens fazem uma pausa na sala seguinte e juntos conversam em uma fogueira, esse momento aprofunda um pouco os personagens e mostra suas diferentes personalidades através dos diálogos.

Depois desse momento, o jogo leva os personagens para uma área de miasma para enfrentar um dos poderosos Magaori, chefe daquela região. As batalhas contra os monstros são mais desafiadoras e exigem que o jogador tenham feito boas escolhas de bônus ao longo da jogatina, além de ter adquirido experiência de luta com o Tsurugi selecionado.

Vila e Forja

Caso o jogador seja sentenciado com uma derrota na luta contra o Magaori, o jogador é enviado de volta à vila Shinju, lá ele toma o controle de Towa e pode fabricar novos bônus, conversar com os moradores e equipar novas espadas.

Espadas essas criadas mediante um curioso minigame que mostra o curso completo de uma forja de uma espada. Dependendo do desempenho durante o curso do minigame, você cria uma espada mais resistente e conforme finaliza o processo de forja batendo com um martelo pode dar melhores condições de ataque e defesa, mas também pode prejudicar a durabilidade.

Design e visuais

Uma das grandes diferenças de Towa é a qualidade e o design dos personagens jogáveis, trazendo detalhes e personas chamativas aos olhos. Os ambientes, tanto da vila, quanto das arenas, trazem uma forte inspiração na cultura japonesa, principalmente em um dos maiores expoentes do oriente que são os animes, mostrando a inspiração forte em obras que exaltam a cultura nipônica.

Lançamento : Towa and the Guardians of the Sacred Tree será lançado no dia 18 de setembro

: Towa and the Guardians of the Sacred Tree será lançado no dia 18 de setembro Consoles: Towa and the Guardians of the Sacred Tree estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2, além do PC.