Taylor Swift pinta a internet de menta e laranja

Pouco mais de 24 horas depois de revelar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, Taylor Swift já parece ter pintado o mundo com suas cores. Nas redes sociais, fãs e marcas rapidamente adotaram tons de verde-menta e laranja vibrante, que prometem marcar a nova fase da cantora.

Não é a primeira vez que Swift utiliza cores como extensão de sua música. O vermelho intenso de Red, o preto e cinza de Reputation, os rosas-choque de Lover e o laranja queimado de Evermore não apenas representaram cada era, mas também influenciaram tendências de moda, beleza e até decoração. Agora, a estrela aposta na combinação inusitada de verde-menta e laranja, cores que já despertam entusiasmo antes mesmo do lançamento oficial do álbum.

“As cores têm um impacto emocional profundo, e a forma como Taylor conecta cada era a um tom específico é genial do ponto de vista do marketing”, afirma Sue Wadden, diretora de marketing de cores da Sherwin-Williams. Ela explica que cores ousadas, como o vermelho, evocam energia e paixão — exatamente o que vimos em Red, em hits como “We Are Never Ever Getting Back Together” e “I Knew You Were Trouble”.

Para Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, a escolha de Swift é mais do que estética: é narrativa. “Ela consegue transformar cor em emoção e em identidade visual. É parte da forma como a artista se expressa e se conecta com os fãs”, explica. Pressman ainda ressalta que a influência de Swift vai além da música, moldando tendências de consumo em moda, beleza e design de interiores.

O impacto já é visível: marcas, restaurantes, times esportivos e milhares de fãs rapidamente incorporaram o verde-menta e o laranja vibrante em postagens e produtos. Segundo Pressman, isso reflete o zeitgeist atual: um desejo por cores que transmitam alegria, energia e autenticidade.

No podcast New Heights, o namorado de Swift, Travis Kelce, revelou que a cantora escolheu o laranja por representar a intensidade de sua vida durante a turnê Eras: “Esse álbum mostra o que acontecia nos bastidores da minha vida interior. É exuberante, elétrico e vibrante”, contou Swift.

Luke Combs fala sobre admiração por Taylor Swift e possível colaboração

Na última quarta-feira (21), o cantor Luke Combs concedeu uma entrevista à Extra TV após ser homenageado com o prêmio internacional da Academia de Música Country, entregue durante a cerimônia que celebrou sua décima oitava edição de honrarias. Durante a conversa, o artista de When It Rains It Pours falou sobre a importância da premiação, o significado de receber a homenagem e compartilhou detalhes sobre seu encontro com a cantora Taylor Swift.

Ao abordar a cantora, Luke Combs ressaltou a impossibilidade de não conhecer o trabalho de Taylor, destacando seu apreço por suas criações. Ele iniciou falando sobre a trajetória da artista, elogiando sua carreira e a influência que ela exerce na música contemporânea.

“A música dela é inegável. Seria impossível não conhecer quase todas as suas músicas.”

Em seguida, Combs comentou sobre o encontro com Taylor Swift durante o evento da Tight End University, organizado por Travis Kelce. Na ocasião, Luke era um dos convidados para se apresentar e testemunhou, de surpresa, a cantora subir ao palco e interpretar “Shake It Off”, do álbum 1989, para o público presente. Ao relatar o encontro nos bastidores, o cantor destacou a simpatia da artista e o cuidado de sua equipe com os convidados.

“Eu tive a chance de conhecê-la recentemente no Tight End U… Ela estava na cidade por causa disso. Ela foi realmente, realmente ótima. A equipe dela foi muito, muito atenciosa com a minha esposa e suas amigas, e foi um momento realmente memorável.”

Por fim, Luke Combs comentou sobre a possibilidade de uma colaboração futura com Taylor Swift, demonstrando entusiasmo e desejo de concretizar a parceria. Segundo ele, seria divertido trabalhar com a artista. Vale lembrar que Taylor iniciou sua carreira no country, sendo autora de grandes álbuns como Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010) e Red (2012).

“Seria divertido… Sim, seria um bom momento.”

Até o momento, a única interação pública entre Luke Combs e Taylor Swift ocorreu durante a edição do Grammy, quando a cantora anunciou seu álbum The Tortured Poets Department. Na oportunidade, Taylor foi vista cantando a faixa Fast Car enquanto Luke se apresentava no palco juntamente a Tracy Chapman.