Como estão as crianças da novela Fina Estampa atualmente? Veja o antes e depois - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A novela Fina Estampa, exibida originalmente em 2011, marcou a infância de diversos atores mirins que, ao longo dos anos, seguiram trajetórias distintas. Com a reprise da trama no Globoplay Novelas desde 18 de agosto de 2025, é interessante observar como esses jovens talentos evoluíram e o que estão fazendo atualmente. Confira a seguir:

Gabriel Pelícia – Quinzinho

Gabriel Pelícia interpretou o travesso Quinzinho, filho de Quinzé (Malvino Salvador) e Teodora (Carolina Dieckmann). Na época, ele tinha apenas 4 anos. Hoje, aos 18 anos, Gabriel se afastou da carreira artística e não há informações recentes sobre sua atual profissão. Sua última publicação no Instagram foi feita em 2021, quando ele tinha 14 anos, e sua última entrevista foi para o site NaTelinha, em 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vitor Colman – Pedro Jorge

Aos 11 anos, Vitor Colman interpretou Pedro Jorge, o sobrinho da polêmica doutora Danielle, papel encarnado por Renata Sorrah. Após Fina Estampa, Vitor atuou em Malhação e Detetives do Prédio Azul. Atualmente, com 25 anos, ele também se dedica à música, sendo guitarrista e professor.