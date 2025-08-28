InícioDiversão e Arte
Cinema

Netflix divulga as primeiras imagens de série sobre o jogo do bicho

A Netflix divulgou as primeiras imagens do elenco da série ficcional Os Donos do Jogo, que mergulha no universo do jogo do bicho

Netflix divulga primeiras fotos do elenco da série Os Donos do Jogo - (crédito: Aline Arruda/Netflix)
Netflix divulga primeiras fotos do elenco da série Os Donos do Jogo - (crédito: Aline Arruda/Netflix)

Foram divulgadas pela Netflix as primeiras imagens do elenco da série Os donos do jogo. A série ficcional dirigida por Heitor Dhalia mergulha no universo do jogo do bicho, revelando crimes e dramas familiares. A série está prevista para chegar ao catálogo do streaming em novembro deste ano.

Leia também: Taylor Swift previu aos 15 anos a idade exata em que se casaria

A produção gira em torno de quatro famílias e é estrelada por atores como André Lamoglia, Chico Diaz, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. Além de Heitor, Rafael Miranda e Matias Mariani também atuaram na direção da série. A família Moraes é interpretada por Igor Fernandez, Adriano Garib, André Lamoglia, Pedro Lamin e Ruan Aguiar. O personagem de André Lamoglia, Profeta, busca conquistar espaço na alta sociedade do jogo do bicho. 

Leia também: Sabrina Carpenter e Lorde são anunciadas como headliners no Lollapalooza

A família Guerra é interpretada por Xamã, Giullia Buscaccio, Mel Maia e Roberto Pirillo. Ela simboliza a nova geração do jogo, que busca modernizá-lo. Já a família Fernandez — interpretada por Otávio Muller, Chico Diaz, Juliana Paes e Henrique Barreira — representa a velha guarda do bicho. Ela busca manter a tradição e poder a todo custo. Por fim, a família Saad é interpretada por Tuca Andrada e Bruno Mazzeo. 

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2025 16:57
x