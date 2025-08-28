Netflix divulga as primeiras imagens de série sobre o jogo do bicho

Netflix divulga primeiras fotos do elenco da série Os Donos do Jogo - (crédito: Aline Arruda/Netflix)

Foram divulgadas pela Netflix as primeiras imagens do elenco da série Os donos do jogo. A série ficcional dirigida por Heitor Dhalia mergulha no universo do jogo do bicho, revelando crimes e dramas familiares. A série está prevista para chegar ao catálogo do streaming em novembro deste ano.

A produção gira em torno de quatro famílias e é estrelada por atores como André Lamoglia, Chico Diaz, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. Além de Heitor, Rafael Miranda e Matias Mariani também atuaram na direção da série. A família Moraes é interpretada por Igor Fernandez, Adriano Garib, André Lamoglia, Pedro Lamin e Ruan Aguiar. O personagem de André Lamoglia, Profeta, busca conquistar espaço na alta sociedade do jogo do bicho.

A família Guerra é interpretada por Xamã, Giullia Buscaccio, Mel Maia e Roberto Pirillo. Ela simboliza a nova geração do jogo, que busca modernizá-lo. Já a família Fernandez — interpretada por Otávio Muller, Chico Diaz, Juliana Paes e Henrique Barreira — representa a velha guarda do bicho. Ela busca manter a tradição e poder a todo custo. Por fim, a família Saad é interpretada por Tuca Andrada e Bruno Mazzeo.