Sabrina Carpenter e Lorde são anunciadas como headliners no Lollapalooza

O Lollapalooza divulgou nesta quinta-feira (28/08) o line up completo da próxima edição do festival, que vai ser realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026. Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan, Tyler the Creator, Deftones, Skrillex, Doechii, Turnstile e Lewis Capaldi foram anunciados como headliners. A divisão por dia ainda não foi divulgada.

Confira a lista completa:

Festival que mescla diversos gêneros e estilos musicais, o Lollapalooza passa em mais de cinco países, e é realizado anualmente no Brasil desde 2012. A 13ª edição marca a primeira passagem de Chappell Roan, Doechii, Lewis Capaldi, Addison Rae, Lola Young e DJO no Brasil. Deftones não vem para o Brasil desde 2015, e será um dos headliners da edição.

Dentre as atrações nacionais, a banda brasiliense Scalene é uma das presentes no line-up de 2026. Depois de três anos de hiato, o grupo voltou em 2025 em comemoração aos 10 anos do lançamento do álbum Éter. Vencedores do Grammy Latino em 2016, a banda composta por Gustavo Bertoni (vocais e guitarra), Tomás Bertoni (guitarra) e Lucas Furtado (baixo) já tocou no Palco Mundo do Rock in Rio e agora marca presença no Lollapalooza.

O 2º lote da venda do Lolla Pass, ingresso que garante entrada nos três dias do festival, já está disponível no site da Ticketmaster. Os valores variam de acordo com setor e modalidade de ingresso. O Lolla Pista custa entre R$1.267,20 (meia-entrada) e R$2.534 (inteira), já com as taxas. Também estão disponíveis os setores Lolla Confort e Lolla Lounge, e todos oferecem a opção de entrada social. Clientes Bradesco têm 15% de desconto e mais opções de parcelamento. Datas e valores do ingresso diário ainda não foram divulgadas.

