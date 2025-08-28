Candidatas ao Miss Brasil Globo visitam o Buriti e são recebidas por Ibaneis

As candidatas ao concurso Miss Brasil Globo 2025 visitaram o Palácio do Buriti nesta quinta-feira (28/8) e foram recebidas pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O encontro do chefe do executivo com as 18 misses foi realizado para fomentar a realização do evento, que ocorre neste sábado (30/8), às 21h, no Sesi Central Park, em Brasília.

Ao lado das representantes de diferentes estados brasileiros, o governador destacou a importância do concurso e reforçou o apoio do GDF à realização da disputa. “Para nós, é uma honra muito grande prestigiar esse evento de âmbito nacional. Receber todas vocês aqui na nossa capital da República é motivo de alegria. Desejo muita sorte nesse evento e tenho certeza que será lindíssimo”, declarou Ibaneis.

Concurso

As candidatas que disputarão a coroa neste sábado (30/8) representam diferentes estados brasileiros, entre eles: Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Amazonas, Distrito Federal, Rondônia, Paraná, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Alagoas, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Pará.

As candidatas chegaram a Brasília na quarta feira (27/8) e participam, desde então, de vários compromissos oficiais. Elas já estiveram no Congresso Nacional, onde foram recebidas pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta.

Na noite do concurso, as misses se apresentam em três trajes para a avaliação dos jurados: trajes típicos (fantasia que representa traços de cultura e turismo do seu estado de origem), vestidos de gala e traje de banho. Entre os critérios de avaliação para a eleição da nova Miss Brasil Globo estão desenvoltura, comunicação e posicionamento de imagem.

O organizador do concurso, Danilo D’Ávila, ressaltou a tradição do Miss Brasil Globo em Brasília e a projeção que a competição oferece às candidatas. “Esta é a 32ª edição consecutiva que realizo aqui em Brasília. Trouxemos para cá candidatas que pisaram nessa passarela e evoluíram no mundo. Hoje, as jovens não participam mais apenas com o objetivo de um casamento, como acontecia antigamente. Elas querem ser top models, viajar, conhecer o mundo, divulgar o turismo, atuar como influenciadoras. Mudou muito o perfil, mas o brilho continua”, afirmou.

Serviço:

Concurso Miss Brasil Globo 2025

Data: Sábado, 30 de agosto

Local: Sesi Central Park

Horário: 21 horas



