Sinistro de trânsito

Acidente entre carreta e carro deixa 3 feridos na BR-060 sentido Brasília

O acidente ocorreu entre as cidades de Alexânia e Abadiânia no Goiás; As vítimas foram levadas para um hospital da região

Motoristas relataram ao Correio que a paralisação começa antes de Alexânia, e fica completamente congestionado em alguns trechos. - (crédito: Rafael Godoi/Material cedido ao Correio)
O sinistro de trânsito envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-060 deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (28/8), entre Alexânia e Abadiânia, na subida logo após a ponte sobre o Rio Corumbá. As vítimas foram socorridas com vida para os hospitais da região e, até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. 
A concessionária Triunfo informou que o sinistro aconteceu às 5h48. A carreta tombou e ficou atravessada no meio da rodovia, interditando as duas faixas de rolamento. Somente às 10h12, uma das faixas foi liberada. 

Motoristas que trafegam pela região relataram ao Correio que o congestionamento começa antes de Alexânia. Em alguns trechos, o tráfego fica completamente parado.

Por Adriana Bernardes
postado em 28/08/2025 12:42
