Segundo suspeito envolvido em onda de latrocínios é levado à delegacia

A sequência de assaltos violentos ocorreu entre 00h e 8h desta quarta-feira (27/8) em Ceilândia e culminou na morte de duas pessoas. Outras três vítimas foram esfaqueadas e permanecem internadas com quadro delicado de saúde

Segundo envolvido na onda de latrocínios em Ceilândia é preso - (crédito: Material cedido ao Correio)
O segundo suspeito envolvido na série de latrocínios que deixou duas pessoas mortas e três feridas em Ceilândia, Marcos Antônio, foi conduzido pela Polícia Militar à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Ele prestará depoimento e será submetido ao reconhecimento pelas vítimas. 

Marcos é apontado como comparsa de Jonathan Bruno Dias Santos, 30 anos, preso ontem (27/8) pelas equipes da 15ª e 23ª DP. A dupla atacou pedestres entre a meia-noite e as 8h de quarta-feira, esfaqueando vítimas durante assaltos em diferentes quadras da região. De acordo com o delegado Ataliba Neto, chefe da 15ª DP, será dado início aos procedimentos legais, como a oitiva do suspeito e a submissão ao reconhecimento.

Segundo a investigação, os criminosos abordavam os pedestres de forma violenta e reagiam com golpes de faca diante de qualquer recusa em entregar dinheiro ou pertences. Duas pessoas morreram e três permanecem hospitalizadas em estado grave.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Darcianne Diogo e Mariana Saraiva
postado em 28/08/2025 14:23
