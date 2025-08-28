Segundo suspeito envolvido em onda de latrocínios é levado à delegacia

Segundo envolvido na onda de latrocínios em Ceilândia é preso - (crédito: Material cedido ao Correio)

O segundo suspeito envolvido na série de latrocínios que deixou duas pessoas mortas e três feridas em Ceilândia, Marcos Antônio, foi conduzido pela Polícia Militar à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Ele prestará depoimento e será submetido ao reconhecimento pelas vítimas.

Marcos é apontado como comparsa de Jonathan Bruno Dias Santos, 30 anos, preso ontem (27/8) pelas equipes da 15ª e 23ª DP. A dupla atacou pedestres entre a meia-noite e as 8h de quarta-feira, esfaqueando vítimas durante assaltos em diferentes quadras da região. De acordo com o delegado Ataliba Neto, chefe da 15ª DP, será dado início aos procedimentos legais, como a oitiva do suspeito e a submissão ao reconhecimento.

Segundo a investigação, os criminosos abordavam os pedestres de forma violenta e reagiam com golpes de faca diante de qualquer recusa em entregar dinheiro ou pertences. Duas pessoas morreram e três permanecem hospitalizadas em estado grave.

