Denshattack!: novo jogo indie mistura ferrovias de trem e manobras radicais

O jogo traz um visual cartunesco e mistura sua jogabilidade peculiar até durante as batalhas de chefe - (crédito: Reprodução/FireshineGames)

Anunciado na gamescom 2025, Denshattack! traz uma jogabilidade inspirada em clássicos radicais do mundo dos games como Tony Hawk, Jet Set Radio e até Sonic Adventure. No jogo, você controla um trem que deve trocar de trilhos enquanto faz manobras radicais durante os trajetos. O jogo traz um visual cartunesco e mistura jogabilidade peculiar até durante as batalhas de chefe.

Jogo foi desenvolvido pela Undercoders Koa and the Five Pirates of Mara e publicado pela Fireshine Games de Core Keeper.

Sinopse do jogo conta uma história distopia sobre dominado por gangues que andam de trem por aí e disputam territórios pelas ferrovias:

“Em um mundo onde uma catástrofe climática tornou os ricos intocáveis por meio de domos purificadores de ar, o restante é deixado para sobreviver nas terras devastadas sem os domos de um Japão abandonado. Um movimento rebelde conhecido como Denshattack recuperou essas terras devastadas e reconstruiu os trechos deteriorados dos trilhos ferroviários abandonados. Agora, uma variedade vibrante de gangues clandestinas disputam territórios. Enquanto isso, as cidades cercadas por domos permanecem alheias ao mundo exterior, conectadas por uma rede de transporte hipersônica a vácuo chamada VACTRAIN, criada pela megacorporação Miraido, que agora controla grande parte da vida cotidiana no país”.

Quem compõe as trilhas sonoras de Denshattack! juntamente com a Undercoders é o diretor do jogo David Jaumandreu de Ninja Gaiden: Ragebound, com batidas suaves do compositor principal Tee Lopes de Sonic Mania, Sonic Frontiers e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Mais compositores convidados estão sendo planejados para serem anunciados em breve, de um elenco de músicos talentosos neste outono.

"Criar o mundo de Denshattack! foi uma alegria para a equipe", disse Jaumandreu. "Inspirado pela arte, cultura e música do Japão e, claro, pela nossa paixão por trens e skate, Denshattack! é um projeto que queríamos realizar há muito tempo, e mal podemos esperar para que o mundo experimente o que estamos construindo."

Leia também: Brasília ganha centro para desenvolvimento de jogos eletrônicos

Denshattack! chega em algum momento de 2026 e vai sair para o PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 no início do próximo ano – incluindo o lançamento no dia no Game Pass.