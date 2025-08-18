Wasted: Dupla grava "cena de GTA" no centro de Brasília e acaba parada pela PM

A operação contou com apoio de outra viatura e, após abordagem, todos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte) - (crédito: Redes sociais)

O que era para ser apenas uma encenação digna de videogame terminou em ocorrência policial no coração de Brasília. Uma equipe da PMDF flagrou dois motociclistas trafegando de forma irregular nas proximidades do estacionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também: PMDF detém suspeito de furtar placas de veículos na Asa Norte

O caso ocorreu no último sábado (16/8) e poderia muito bem ter saído de um videogame. A dupla sem capacete, com a placa encoberta por um pano verde e acompanhados por uma equipe de “cinematografia amadora” dentro de um Honda City. A cena procurava imitar uma cena do jogo Grand Theft Auto: San Andreas, lançado em outubro de 2004 para o console PlayStation 2. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a ocorrência, os cinegrafistas de ocasião seguiam os motoqueiros, registrando cada manobra em clima de blogueiros de ação. O problema é que a “produção” aconteceu em via pública, sem autorização e, principalmente, sem o básico do básico: os equipamentos de segurança exigidos por lei, como capacete.

A operação contou com apoio de outra viatura e, após abordagem, todos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte). O delegado de plantão avaliou que não houve crime de trânsito, mas as infrações administrativas não passaram batidas.

A motocicleta acabou recolhida ao depósito do Departamento de trânsito, e os envolvidos saíram com uma conta para pagar — mas sem o prestígio de um prêmio no festival de cinema independente. No fim, a aventura que começou com clima de videogame terminou como na vida real: multa no bolso e zero “missão cumprida”.