Tudo sobre o The Town 2025: atrações, ingressos e como chegar

O coração dos brasilienses já bate mais forte para setembro. Isso porque está chegando a hora de um dos maiores festivais de música do mundo: o The Town 2025. Para quem quiser ir, ele acontece nos fins de semana entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o Correio preparou um guia para que os viajantes não percam nenhum detalhe dessa experiência.
Line-up de peso
O The Town 2025 aposta em um mix poderoso de artistas internacionais e nacionais. Entre os headliners estão Mariah Carey, Katy Perry, Green Day, Backstreet Boys, Travis Scott, Lauryn Hill, Camila Cabello e J Balvin. Nomes queridos do público brasileiro, como Ivete Sangalo, IZA, Gloria Groove, Luísa Sonza e Ludmilla, também estão confirmados.
-
6 de setembro: Travis Scott, Don Toliver, Burna Boy, Filipe Ret, Mc Cabelinho, Lauryn Hill, Matuê e Karol Conká
-
7 de setembro: Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty e CPM 22
-
12 de setembro: Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Duda Beat
-
13 de setembro: Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Gloria Groove e Priscilla
-
14 de setembro: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, IZA, Ludmilla, Dennis e Joelma
Horários e acesso
-
Abertura dos portões: 12h
-
Encerramento dos shows: 2h da manhã
-
Último acesso permitido: até a meia-noite
Como chegar ao Autódromo de Interlagos
-
Trem: a estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda da CPTM) fica a cerca de 600 metros da entrada do festival.
-
Carro: há estacionamentos no entorno, mas com vagas limitadas. Chegue cedo.
-
Aplicativos de transporte: prático, mas sujeito a trânsito e tarifas dinâmicas.
Além dessas opções, tem também o "ônibus The Town express", que vai circular das 10h às 20h em cinco terminais de São Paulo. A passagem custa R$ 40 ida e volta. Os pontos de embarque são nos terminais metrô Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha.
Também tem o serviço "The Town primeira classe", com embarque e desembarque dentro da Cidade da música. Os valores para esse transporte variam entre R$ 220 e R$ 750.
Como ativar o ingresso do The Town
-
Venda oficial: exclusiva pelo site da Ticketmaster
-
Formato: totalmente digital, pelo aplicativo Quentro
-
Como ativar:
-
Baixe o app Quentro
-
Faça login com o e-mail usado na compra
-
Associe o ingresso na aba “Meus pedidos” e valide o código enviado por e-mail
-
O QR Code fica disponível em “Próximos”
-
Importante: prints não são aceitos, pois o QR Code é dinâmico. Em caso de troca de celular, basta logar novamente no app. Se houver problemas, será possível resolver no posto de atendimento do festival com documento e CPF em mãos.
O que pode levar
-
Garrafa plástica transparente de até 500 ml de água
-
Protetor solar e repelente em creme (embalagem plástica)
-
Boné, viseira e capa de chuva
-
Até 5 itens de alimentos por pessoa (industrializados lacrados, frutas cortadas, sanduíches em embalagem transparente e flexível)
O que não pode levar no The Town
-
Garrafas de vidro ou metal
-
Latas, copos térmicos e embalagens rígidas
-
Cadeiras, bancos, guarda-chuvas, bastão de selfie
-
Armas, objetos cortantes, inflamáveis ou explosivos
-
Câmeras e equipamentos profissionais de foto e vídeo
-
Bebidas (exceto água em garrafa transparente de até 500ml)
-
Mochilas grandes, isopor e coolers
Para os brasilienses que já estão de malas prontas, a dica é se organizar com antecedência: transporte, ingresso digital ativo e mochila leve. Assim, dá para curtir o festival sem preocupações e aproveitar cada minuto dessa maratona musical em São Paulo.
