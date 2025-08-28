Tudo sobre o The Town 2025: atrações, ingressos e como chegar

The Town 2025: guia prático com tudo sobre o evento - (crédito: Divulgação)

O coração dos brasilienses já bate mais forte para setembro. Isso porque está chegando a hora de um dos maiores festivais de música do mundo: o The Town 2025. Para quem quiser ir, ele acontece nos fins de semana entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o Correio preparou um guia para que os viajantes não percam nenhum detalhe dessa experiência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Line-up de peso

O The Town 2025 aposta em um mix poderoso de artistas internacionais e nacionais. Entre os headliners estão Mariah Carey, Katy Perry, Green Day, Backstreet Boys, Travis Scott, Lauryn Hill, Camila Cabello e J Balvin. Nomes queridos do público brasileiro, como Ivete Sangalo, IZA, Gloria Groove, Luísa Sonza e Ludmilla, também estão confirmados.

6 de setembro : Travis Scott, Don Toliver, Burna Boy, Filipe Ret, Mc Cabelinho, Lauryn Hill, Matuê e Karol Conká

7 de setembro : Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty e CPM 22

12 de setembro : Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Duda Beat

13 de setembro : Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Gloria Groove e Priscilla

14 de setembro: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, IZA, Ludmilla, Dennis e Joelma

Leia também: The Town anuncia novo espaço para a edição de 2025 do festival

Horários e acesso

Abertura dos portões : 12h

Encerramento dos shows : 2h da manhã

Último acesso permitido: até a meia-noite

Leia também: The Town 2025 anuncia Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo

Como chegar ao Autódromo de Interlagos

Trem : a estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda da CPTM) fica a cerca de 600 metros da entrada do festival.

Carro : há estacionamentos no entorno, mas com vagas limitadas. Chegue cedo.

Aplicativos de transporte: prático, mas sujeito a trânsito e tarifas dinâmicas.

Leia também: Katy Perry é primeira atração confirmada do The Town 2025

Além dessas opções, tem também o "ônibus The Town express", que vai circular das 10h às 20h em cinco terminais de São Paulo. A passagem custa R$ 40 ida e volta. Os pontos de embarque são nos terminais metrô Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha.

Também tem o serviço "The Town primeira classe", com embarque e desembarque dentro da Cidade da música. Os valores para esse transporte variam entre R$ 220 e R$ 750.

Como ativar o ingresso do The Town

Venda oficial : exclusiva pelo site da Ticketmaster

Formato : totalmente digital, pelo aplicativo Quentro

Como ativar : Baixe o app Quentro Faça login com o e-mail usado na compra Associe o ingresso na aba “Meus pedidos” e valide o código enviado por e-mail O QR Code fica disponível em “Próximos”



Importante: prints não são aceitos, pois o QR Code é dinâmico. Em caso de troca de celular, basta logar novamente no app. Se houver problemas, será possível resolver no posto de atendimento do festival com documento e CPF em mãos.

Leia também: Katy Perry passará por Brasília e Curitiba em 2025, diz jornalista

O que pode levar

Garrafa plástica transparente de até 500 ml de água

Protetor solar e repelente em creme (embalagem plástica)

Boné, viseira e capa de chuva

Até 5 itens de alimentos por pessoa (industrializados lacrados, frutas cortadas, sanduíches em embalagem transparente e flexível)

O que não pode levar no The Town

Garrafas de vidro ou metal

Latas, copos térmicos e embalagens rígidas

Cadeiras, bancos, guarda-chuvas, bastão de selfie

Armas, objetos cortantes, inflamáveis ou explosivos

Câmeras e equipamentos profissionais de foto e vídeo

Bebidas (exceto água em garrafa transparente de até 500ml)

Mochilas grandes, isopor e coolers

Leia também: Com exceção de Ed Sheeran, Rock in Rio repete atrações do The Town

Para os brasilienses que já estão de malas prontas, a dica é se organizar com antecedência: transporte, ingresso digital ativo e mochila leve. Assim, dá para curtir o festival sem preocupações e aproveitar cada minuto dessa maratona musical em São Paulo.