FESTIVAL

Tudo sobre o The Town 2025: atrações, ingressos e como chegar

De Mariah Carey a Green Day, o festival reúne grandes nomes da música e promete dias inesquecíveis em Interlagos. Veja as dicas do Correio de como chegar, o que pode levar e como ativar seu ingresso

The Town 2025: guia prático com tudo sobre o evento - (crédito: Divulgação)
The Town 2025: guia prático com tudo sobre o evento - (crédito: Divulgação)

O coração dos brasilienses já bate mais forte para setembro. Isso porque está chegando a hora de um dos maiores festivais de música do mundo: o The Town 2025. Para quem quiser ir, ele acontece nos fins de semana entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o Correio preparou um guia para que os viajantes não percam nenhum detalhe dessa experiência.

Line-up de peso

O The Town 2025 aposta em um mix poderoso de artistas internacionais e nacionais. Entre os headliners estão Mariah Carey, Katy Perry, Green Day, Backstreet Boys, Travis Scott, Lauryn Hill, Camila Cabello e J Balvin. Nomes queridos do público brasileiro, como Ivete Sangalo, IZA, Gloria Groove, Luísa Sonza e Ludmilla, também estão confirmados.

  • 6 de setembro: Travis Scott, Don Toliver, Burna Boy, Filipe Ret, Mc Cabelinho, Lauryn Hill, Matuê e Karol Conká

  • 7 de setembro: Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty e CPM 22

  • 12 de setembro: Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Duda Beat

  • 13 de setembro: Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Gloria Groove e Priscilla

  • 14 de setembro: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, IZA, Ludmilla, Dennis e Joelma

Horários e acesso

  • Abertura dos portões: 12h

  • Encerramento dos shows: 2h da manhã

  • Último acesso permitido: até a meia-noite

Como chegar ao Autódromo de Interlagos

  • Trem: a estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda da CPTM) fica a cerca de 600 metros da entrada do festival.

  • Carro: há estacionamentos no entorno, mas com vagas limitadas. Chegue cedo.

  • Aplicativos de transporte: prático, mas sujeito a trânsito e tarifas dinâmicas.

Além dessas opções, tem também o "ônibus The Town express", que vai circular das 10h às 20h em cinco terminais de São Paulo. A passagem custa R$ 40 ida e volta. Os pontos de embarque são nos terminais metrô Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha.

Também tem o serviço "The Town primeira classe", com embarque e desembarque dentro da Cidade da música. Os valores para esse transporte variam entre R$ 220 e R$ 750.

Como ativar o ingresso do The Town

  • Venda oficial: exclusiva pelo site da Ticketmaster

  • Formato: totalmente digital, pelo aplicativo Quentro

  • Como ativar:

    1. Baixe o app Quentro

    2. Faça login com o e-mail usado na compra

    3. Associe o ingresso na aba “Meus pedidos” e valide o código enviado por e-mail

    4. O QR Code fica disponível em “Próximos”

Importante: prints não são aceitos, pois o QR Code é dinâmico. Em caso de troca de celular, basta logar novamente no app. Se houver problemas, será possível resolver no posto de atendimento do festival com documento e CPF em mãos.

O que pode levar

  • Garrafa plástica transparente de até 500 ml de água

  • Protetor solar e repelente em creme (embalagem plástica)

  • Boné, viseira e capa de chuva

  • Até 5 itens de alimentos por pessoa (industrializados lacrados, frutas cortadas, sanduíches em embalagem transparente e flexível)

O que não pode levar no The Town

  • Garrafas de vidro ou metal

  • Latas, copos térmicos e embalagens rígidas

  • Cadeiras, bancos, guarda-chuvas, bastão de selfie

  • Armas, objetos cortantes, inflamáveis ou explosivos

  • Câmeras e equipamentos profissionais de foto e vídeo

  • Bebidas (exceto água em garrafa transparente de até 500ml)

  • Mochilas grandes, isopor e coolers

Para os brasilienses que já estão de malas prontas, a dica é se organizar com antecedência: transporte, ingresso digital ativo e mochila leve. Assim, dá para curtir o festival sem preocupações e aproveitar cada minuto dessa maratona musical em São Paulo. 

 

