Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (29/8)

MUNDO ERRADO

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

O mundo está todo errado e não é por falta de instrumentos, porque nesse quesito nossa humanidade escreveu uma história muito bem-sucedida, mas nada nos preveniu de que os instrumentos certos fossem apropriados pelas pessoas erradas e, assim, o mundo que poderia ser muito certo se transformou num mundo todo errado.



Quando os gregos inventaram a democracia, um instrumento perfeito de organização social, nem todas as pessoas tinham direito ao voto, só um pequeno e seleto grupo, e nos dias atuais, em que o poder de voto foi estendido dignamente a todas as pessoas, o que pode nos proteger de que o poder da maioria esteja na mão dos criminosos, dos racistas, dos pedófilos, dos intolerantes e dos de alma pequena se, por desventura, todos eles e elas constituírem a maioria?

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Seria impossível decolar sem antes fazer uma boa manutenção do veículo que sua alma utiliza neste momento. Veículo não significa algo físico necessariamente, é também o intelecto, as emoções e toda a sensibilidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Apesar de sua desconfiança, nesta parte do caminho é melhor assumir alguns riscos, porque de outra forma nada de novo nem de interessante aconteceria. É possível se arriscar sem no entanto perder o controle.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Se você continuar fazendo o que anda fazendo sem se apegar demais aos resultados, mas agindo em nome da necessidade mesmo, provavelmente conseguirá atuar com mais leveza e alegria e os resultados serão mágicos. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Depois de levar um susto por tudo que se apresenta para você administrar, respire fundo e tenha em mente que você já passou por situações assim e que demonstrou habilidade para dar conta do recado. Sem problemas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O avanço pode lhe parecer pequeno, mas é de passo em passo que se trilha um grande caminho, e com certeza sua alma sabe avaliar que é muito o que está em jogo agora. Portanto, siga em frente com alegria e leveza.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Conclua o que estiver em andamento antes de se engajar em novos assuntos, porque assim você conseguirá ter muito mais domínio sobre todos os procedimentos. Evite se embolar no meio do campo com tudo ao mesmo tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

De uma forma ou de outra, intencionalmente ou por acidente, você vai ter de colocar seu jogo sobre a mesa, porque apesar de não ter certeza absoluta se os seus planos estão certos, isso se provará sobre a marcha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Certa margem de domínio você sempre terá, talvez não toda a que gostaria, mas se você se deter a se queixar sobre o que lhe falta não lhe sobrarão olhos para apreciar tudo que você conquista. É tudo uma escolha.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

A sorte é, em parte, o que acontece por obra e graça dos mistérios da vida, mas a outra parte é mais divertida ainda, porque é a que depende das boas ou más escolhas que fizermos. Aí reside toda a grande obra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Talvez você não aprecie o que acontece nesta parte do caminho, porque sua margem de manobra fica estreita e sua alma está à mercê das circunstâncias, com pouco domínio sobre essas. Confie, está tudo certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Há propostas interessantes sendo colocadas sobre a mesa, mas todas envolvem pessoas com que sua alma não encontra total sintonia. Não importa, a sintonia acontecerá sobre a marcha dos acontecimentos. Preserve a confiança.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Com parcerias ou sem parcerias, você precisa dar seu melhor para avançar com seus projetos, porque este é o tempo certo, os ingredientes estão todos disponíveis, e mesmo que o mundo não ajude, você siga em frente igual.