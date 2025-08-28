Abertas as inscrições para curso sobre a história sexual do blues

Ministrado pelo pesquisador, antropólogo e radialista Alexandre Rocha, o curso gratuito Shake That Thing – A história sexual do blues tem inscrições abertas até o início das atividades, em 6 de setembro. Com cinco aulas aos sábados, das 15h às 18h, a iniciativa se estende até 4 de outubro, no Espaço Renato Russo. São 50 vagas, e os interessados devem acessar este link.

O curso é livre e aberto a todas as pessoas interessadas em música, sem necessidade de conhecimento prévio. A atividade é uma realização do Projeto Talkin’ Blues com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, inspirada no livro Shake That Thing: Antropologia, história, significação e erotismo no blues, de Alexandre Rocha. Confira a programação das aulas:

Aula 1 – Signifying: do R&B ao Rap

A tradição afro-americana do signifying, jogo de linguagem repleto de ironia, duplo sentido e crítica social, será analisada como fundamento do blues e de ritmos que dele se originaram, chegando até o rap.

Aula 2 – Hokum Blues

Focado no estilo irreverente e bem-humorado dos anos 1920 e 1930, o encontro explora como letras carregadas de metáforas e insinuações sexuais deram vida a um blues divertido, dançante e ousado.

Aula 3 – Blues Dances

Muito além da melancolia, o blues também nasceu para fazer dançar. O encontro destaca as juke joints e danças como slow drag e boogie woogie, mostrando como o gênero embalava festas e encontros coletivos.

Aula 4 – O Sagrado e o Profano

A aula aborda a convivência paradoxal entre religiosidade e erotismo no blues, trazendo exemplos de artistas como Little Richard e Reverend Gary Davis.

Aula 5 – O Blues e o Samba

O encerramento aproxima o blues e o samba, revelando semelhanças e diferenças rítmicas, culturais e eróticas entre os dois gêneros afro-diaspóricos.

Serviço:

Inscrições para o curso gratuito “Shake That Thing – A história sexual do blues” até 6 de setembro, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), neste link.

O curso será realizado aos sábados, entre 6 de setembro e 4 de outubro, de 15h às 18h.