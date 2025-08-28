Dupla Lambada de Serpente lança EP de estreia nesta quinta-feira (28/8)

Nesta quinta-feira (28/8), a dupla Lambada da Serpente lança o EP de estreia autointitulado. Com quatro faixas, os músicos Son Andrade e Ramiro Galas exploram os instrumentais de sons brasileiros mixados com sonoridades de sintetizadores. O álbum já está disponível nas plataformas digitais.

Com nome inspirado na canção de Djavan, o duo explora a música latino-americana futurista, com influências do carimbó, cumbia e outros ritmos do norte brasileiro, além de synths e samplers eletrônicos. Sobre o processo de criação do EP, Son Andrade compartilha: “Eu e o Ramiro fizemos esse trabalho totalmente dentro de casa, mandando um trabalho para o outro, e o EP nasceu desse lugar. Misturamos a música futurista para reverenciar o passado, que sobrevive e vai sobreviver por muito tempo, o que também o caracteriza como futurista.”

O artista complementa: “Tentamos pegar influências que temos, tanto da música latina quanto da brasileira, e misturar elas de uma forma onde conseguimos dialogar. Isso é, na verdade, o que faz o projeto acontecer”. Son também reflete: “A gente nasceu ouvindo lambada e fomos criados no Brasil dos anos 1990. Essa familiaridade faz com que a gente se sinta confortável de fazer o som, se sinta representado, com uma pitada da música eletrônica”.

Para celebrar o lançamento, Lambada da Serpente se apresenta neste sábado (30/8), na Festa África Infinita, localizada no Eye Patch Panda. O show começa às 19h, com classificação indicativa para maiores de 18 anos. Os ingressos já estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 25.

Serviço

Show de Lançamento Lambada da Serpente

Neste sábado (30/8), às 19h, no Eye Patch Banda (Quadra CRS 514 Bloco A, 16, Entrada pela W2 Sul, Asa Sul)

Proibido para menores de 18 anos

Ingressos disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 25.