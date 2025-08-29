Fernanda Montenegro apresenta leitura dramática em Brasília

Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital - (crédito: Guilherme Pires)

No dia 24 de setembro, Fernanda Montenegro desembarca em Brasília para leitura dramática de Nelson Rodrigues por ele mesmo, obra de Sônia Rodrigues. O espetáculo, dirigido e protagonizado pela atriz, será realizado no palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 20h50. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$150.

O livro, inspiração para performance, reúne o máximo de reflexões íntimas sobre a vida e obra do escritor e dramaturgo brasileiro em primeira pessoa. Nelson publicou trabalhos como Vestido de noiva e O beijo no asfalto e foi autor das peças A falecida e A mulher sem pecado. Ele ficou conhecido por abordar e expressar ideais que considerava de interesse público com honestidade e sem espaços para sutileza.



Com um currículo extenso que inclui Central do Brasil e Ainda estou aqui, Fernanda Montenegro é considerada um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional. Aos 95 anos, a artista volta aos palcos com a turnê nacional da leitura dramática. A apresentação é única.

Serviço

