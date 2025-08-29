InícioDiversão e Arte
'Cidadã Zero': bebê nasce durante tempestade de areia no Burning Man

O festival acontece na cidade temporária de Black Rock, que fica em uma região de deserto no estado de Nevada, Estados Unidos

No início da semana, em meio à tempestade de areia que impactou o local, uma mulher deu à luz a uma menina. - (crédito: Susan Becker/Burning Man)
A cidade temporária de Black Rock, erguida durante o festival Burning Man, ganhou a primeira cidadã oficial. No início da semana, em meio à tempestade de areia que impactou o local, uma participante deu à luz a uma menina. 

O nascimento foi comemorado por frequentadores da edição, que apelidaram a bebê de “Cidadã Zero”. A nova habitante de Black Rock também recebeu o apelido de Puddles (Poças) em referência à tempestade e às chuvas que aconteciam na hora do nascimento.

“Que arco-íris depois da chuva, cara, é tão maravilhoso e te enche de tanta esperança e alegria saber que literalmente a próxima geração está aqui”, descreveu uma participante do festival ao San Francisco Chronicle. 

Outra mulher, identificada como Hope Nastri, descreveu o momento como uma “ocasião memorável”. “Este é um lugar tão estranho, único e incrível, ter algo tão alegre e lindo acontecendo aqui é espetacular”, comemorou. 

A Playa de Black Rock é erguida anualmente no meio do deserto no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Na última semana, o local enfrentou chuvas, longos engarrafamentos e tempestades de areia que destruíram estruturas e obras de arte. Um dos locais impactados foi o “Domo da Orgia”, tenda destinada a encontros íntimos e atividades de educação sexual. 

O festival encera no domingo (31/8), com a queima do templo, estrutura de madeira produzida para o evento. No sábado (30/8), acontece o momento da queima do homem (The Man), evento considerado o clímax das celebrações e que dá nome ao Burning Man.

Burning Man

  • O que é: o Burning Man é uma experiência de arte e cultura que acontece anualmente na cidade temporária de Black Rock. Ao longo de nove dias, participantes acampam no local, que conta com templos, instalações artísticas e atividades participativas. 
  • Onde: Acontece em uma área remota no deserto, conhecida como Playa de Black Rock, no estado de Nevada.
  • Quando: O evento ocorre anualmente durante a semana anterior ao feriado do Dia do Trabalho (Labor Day) nos Estados Unidos, tradicionalmente na primeira segunda-feira de setembro.
  • Como começou: Cerimônia teve início em1986, quando Larry Harvey e Jerry James queimaram uma pequena efígie de madeira em uma praia de São Francisco, reunindo cerca de 20 pessoas.
  • Significado: o Burning Man tem como ponto principal a queima de uma grande efígie de madeira, o Homem. Esse ritual simboliza a libertação, a renovação e a transitoriedade. Já a Queima do Templo (The Temple), no domingo simboliza a liberação dos sentimentos e a cura coletiva.

Gabriella Braz

Por Gabriella Braz
postado em 29/08/2025 13:38
