'Cidadã Zero': bebê nasce durante tempestade de areia no Burning Man

No início da semana, em meio à tempestade de areia que impactou o local, uma mulher deu à luz a uma menina. - (crédito: Susan Becker/Burning Man)

A cidade temporária de Black Rock, erguida durante o festival Burning Man, ganhou a primeira cidadã oficial. No início da semana, em meio à tempestade de areia que impactou o local, uma participante deu à luz a uma menina.

O nascimento foi comemorado por frequentadores da edição, que apelidaram a bebê de “Cidadã Zero”. A nova habitante de Black Rock também recebeu o apelido de Puddles (Poças) em referência à tempestade e às chuvas que aconteciam na hora do nascimento.

“Que arco-íris depois da chuva, cara, é tão maravilhoso e te enche de tanta esperança e alegria saber que literalmente a próxima geração está aqui”, descreveu uma participante do festival ao San Francisco Chronicle.

Outra mulher, identificada como Hope Nastri, descreveu o momento como uma “ocasião memorável”. “Este é um lugar tão estranho, único e incrível, ter algo tão alegre e lindo acontecendo aqui é espetacular”, comemorou.

A Playa de Black Rock é erguida anualmente no meio do deserto no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Na última semana, o local enfrentou chuvas, longos engarrafamentos e tempestades de areia que destruíram estruturas e obras de arte. Um dos locais impactados foi o “Domo da Orgia”, tenda destinada a encontros íntimos e atividades de educação sexual.

O festival encera no domingo (31/8), com a queima do templo, estrutura de madeira produzida para o evento. No sábado (30/8), acontece o momento da queima do homem (The Man), evento considerado o clímax das celebrações e que dá nome ao Burning Man.

Burning Man

O que é: o Burning Man é uma experiência de arte e cultura que acontece anualmente na cidade temporária de Black Rock. Ao longo de nove dias, participantes acampam no local, que conta com templos, instalações artísticas e atividades participativas.

