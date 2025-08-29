Taylor Swift e Selena Gomez vivem fase idêntica

Taylor Swift e Selena Gomez, amigas inseparáveis desde 2008, agora compartilham mais do que uma amizade de longa data. As duas estrelas celebram juntas uma nova etapa: os noivados anunciados com apenas alguns meses de diferença.

Na última quarta-feira (27), um dia após Swift revelar que vai se casar com o astro da NFL Travis Kelce, Selena usou os Stories do Instagram para comemorar a novidade da amiga. “Quando a melhor amiga fica noiva ”, escreveu a cantora e atriz.

A troca de carinho entre elas não é novidade. Em dezembro, foi a vez de Gomez anunciar que havia dito “sim” ao produtor musical Benny Blanco, com quem mantém um relacionamento desde 2023. Na ocasião, Taylor comentou de forma divertida: “Sim, serei a florista”.

Amizade que atravessa gerações

Swift e Gomez se conheceram quando ainda eram adolescentes, em meio ao auge dos Jonas Brothers — Taylor namorava Joe, enquanto Selena tinha um relacionamento com Nick. Após os términos, a atriz chegou a brincar: “A melhor coisa que tiramos desses relacionamentos foi uma à outra”.

Essa cumplicidade segue firme até hoje. Um dos momentos mais comentados da semana foi um meme compartilhado por Gomez, criado a partir de um tuíte antigo de Taylor, de 2009, em que dizia acreditar no amor verdadeiro. A publicação resgatada ganhou uma atualização com a legenda “16 anos depois”, acompanhada das fotos de noivado das duas artistas.

O que vem por aí

Embora ainda não tenham revelado datas oficiais para os casamentos, rumores indicam que Selena pode subir ao altar em breve. No último fim de semana, a cantora teria feito uma viagem com amigas que fãs apontaram como sua despedida de solteira.

Taylor Swift quebra recordes e celebra novos capítulos

O ano de 2025 tem se mostrado especialmente promissor para Taylor Swift, consolidando uma fase de enorme sucesso em sua carreira. Em meio à preparação para o lançamento de seu décimo álbum de estúdio, The Life Of a Showgirl, a cantora vem quebrando recordes em redes sociais e plataformas de streaming. Recentemente, a artista percorreu o mundo com a grandiosa The Eras Tour, espetáculo que ampliou ainda mais sua visibilidade e popularidade global.

Em uma das atualizações do Spotify divulgadas na quinta-feira (28), Taylor Swift atingiu a marca impressionante de mais de 73,6 milhões de reproduções em todo seu catálogo na plataforma, mesmo sem nenhum lançamento recente. O resultado consolidou a cantora como a artista feminina com o maior número de reproduções em um único dia no Spotify em 2025. Vale destacar que, em 30 de maio, Taylor Swift recuperou os direitos sobre os masters originais de seus primeiros álbuns, encerrando oficialmente o processo de produção das versões Taylor’s Version, regravações de seus projetos iniciais.

Além do sucesso musical, a artista também movimentou a cena de notícias pessoais. Na última terça-feira (26), Taylor Swift anunciou oficialmente seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, informação que rapidamente se espalhou pelas redes, repercutindo entre fãs, artistas e amigos próximos. Atualmente, o post de Taylor já ultrapassa 34 milhões de curtidas no Instagram, demonstrando a magnitude do engajamento gerado pelo anúncio.

O enorme número de interações fez com que Taylor Swift conquistasse o post mais curtido por uma musicista na plataforma, além de posicionar a publicação entre as 10 mais curtidas da história do Instagram. Para marcar o momento, a cantora utilizou no anúncio a faixa So High School, presente em seu décimo primeiro álbum, The Tortured Poets Department, lançado em 19 de abril de 2024. Dias após a repercussão do post, a música voltou a figurar nas paradas do Spotify, alcançando a 106ª posição com mais de 1,4 milhão de streams em apenas um dia.

Agora, Taylor Swift segue com os preparativos para a divulgação de The Life of a Showgirl, cujo lançamento está marcado para 3 de outubro deste ano. O disco contará com 12 faixas, incluindo uma colaboração com a amiga e artista de abertura da The Eras Tour, Sabrina Carpenter, prometendo manter o público ansioso pelo novo capítulo da carreira da cantora.

