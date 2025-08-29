Val Marchiori sobre câncer de mama: ‘Estou muito abatida’

Val Marchiori, apresentadora, em uma entrevista ao A Tarde É Sua, na Rede TV!, nesta quinta-feira (28/8), confessou que ficou muito abalada com o diagnóstico de câncer de mama. Ele mandou um vídeo impactante para a atração relatando seu drama.
"Estou muito abatida, estou muito assustada com isso. Eu, desde pequena, sempre cuidei da minha família, fui guerreira. Sempre tive batalhas na minha vida e soube sair delas e me considero uma vitoriosa por chegar onde eu estou. […] Eu realmente estou muito assustada, é assustador. Me tirou o chão", desabafou.
- Leia também: Val Marchiori anuncia diagnóstico de câncer de mama
A apresentadora reforçou que se culpa por não ter realizado o exame de mamografia antes e fez um alerta para as mulheres. "Mais uma vez eu venho aqui: Mulheres, não deixem de fazer a mamografia. Eu me culpo de não fazer antes. Um exame que deveria ser mais fácil para as mulheres fazerem, ninguém merece passar por isso", disse.
Por fim, Val Marchiori comentou que irá realizar na próxima segunda-feira (1º), uma cirurgia para remover o nódulo. "Daqui pra frente é um processo. Segunda-feira eu vou fazer minha cirurgia para tirar esse nódulo. É dolorido, não é fácil. Depois a gente vai ver o que vai fazer de radioterapia e toda a parte após a retirada do tumor", explicou.
