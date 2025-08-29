Val Marchiori comentou que irá realizar uma cirurgia para remover o nódulo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Val Marchiori, apresentadora, em uma entrevista ao A Tarde É Sua, na Rede TV!, nesta quinta-feira (28/8), confessou que ficou muito abalada com o diagnóstico de câncer de mama. Ele mandou um vídeo impactante para a atração relatando seu drama.

"Estou muito abatida, estou muito assustada com isso. Eu, desde pequena, sempre cuidei da minha família, fui guerreira. Sempre tive batalhas na minha vida e soube sair delas e me considero uma vitoriosa por chegar onde eu estou. […] Eu realmente estou muito assustada, é assustador. Me tirou o chão", desabafou.

Leia também: Val Marchiori anuncia diagnóstico de câncer de mama

A apresentadora reforçou que se culpa por não ter realizado o exame de mamografia antes e fez um alerta para as mulheres. "Mais uma vez eu venho aqui: Mulheres, não deixem de fazer a mamografia. Eu me culpo de não fazer antes. Um exame que deveria ser mais fácil para as mulheres fazerem, ninguém merece passar por isso", disse.

Leia também: Jessie J cancela turnê nos EUA para priorizar tratamento contra câncer

Por fim, Val Marchiori comentou que irá realizar na próxima segunda-feira (1º), uma cirurgia para remover o nódulo. "Daqui pra frente é um processo. Segunda-feira eu vou fazer minha cirurgia para tirar esse nódulo. É dolorido, não é fácil. Depois a gente vai ver o que vai fazer de radioterapia e toda a parte após a retirada do tumor", explicou.

O post Val Marchiori sobre câncer de mama: ‘Estou muito abatida’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular