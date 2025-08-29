Sonia Abrão defende Taís Araújo após atriz mostrar insatisfação com Manuela Dias

"Eu achei a Taís Araújo extremamente profissional e muito elegante nessa entrevista", diz Sônia Abrão - (crédito: Reprodução/Globo)





Sonia Abrão, no A Tarde é Sua, na quinta-feira (28/8), defendeu Taís Araújo, que disse abertamente, em uma entrevista à Quem, seu descontentamento com a sua personagem Raquel, no remake de Vale Tudo.

"Eu achei a Taís Araújo extremamente profissional e muito elegante nessa entrevista. Ela não saiu esculhambando, não. Ela colocou, com toda a razão, pela personagem dela, que era a estrela da trama, ter sido praticamente podada. Acabaram com a Raquel. A Taís, não sei se vocês lembram, entrou na novela com uma Raquel um pouco diferente da interpretada pela Regina Duarte, na primeira versão, mas igualmente boa", disse.

"Ela estava segurando e foi uma grata surpresa para todo mundo, que não sabia o que viria por aí dessa nova Raquel e ela entregou bem. Mas tem essa declaração dela que é fundamental, é frustrante, é de ficar triste", acrescentou.

Na última quarta-feira (27/8), Taís Araújo confessou que ficou bastante "triste" e "frustrada" com a sua personagem ter voltado a vender sanduíche na praia.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: "Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", desabafou.

