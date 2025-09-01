Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (1º/9)

IGNORÂNCIA VOLUNTÁRIA

Data estelar: Saturno reingressa em Peixes.



Gostaríamos de descobrir as provas irrecusáveis de haver conspirações de grupos privilegiados no mundo para manter o povo do mundo sedado, submisso e manipulável, mas só vamos continuar tendo fantasias bem elaboradas com cara de ficção científica, ou seja muito atraentes e críveis, mas ficção pura.



Sabes por que não há nenhuma conspiração em marcha? Porque para uma conspiração ser sustentada teria de haver alguns milhões de pessoas cientes dessa e fiéis ao plano, e o ser humano não é tão fiel assim.



Porém, o mais importante é notar que não é necessária nenhuma conspiração para manter o povo do mundo sedado e manipulável, porque o ser humano se conforta em sua ignorância e voluntariamente entra na fila do inferno para ser manipulado, desde que seja entretido.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Esse entusiasmo todo que surge no meio de situações que não o comportariam é a prova de que algo interessante está em andamento, mesmo que sua alma não tenha capacidade, ainda, de interpretar o que seria. Não importa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É inútil e contraproducente se agarrar a uma saudade que faz sua mente cair na ilusão de que todo tempo passado foi melhor do que agora e do que qualquer futuro. A vida continua e se você não participa, passa por cima.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A alegria é a prova dos nove de que algo gracioso acontece, mesmo que a alma não saiba interpretar o que seja. A interpretação não importa nesta parte do caminho, o que importa é passar as ideias à prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que você busque aqui as palavras que assegurem que anda pelo caminho certo, mesmo assim sua alma sabe, no íntimo, que terá de se atrever a apostar em alguns movimentos sem certeza alguma de ser a ação correta.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O estado pacífico e sereno que sua alma anseia não está longe de acontecer, porém, o caminho até lá parece ser o oposto do destino. Assim de complexa é a vida, nos apresenta o oposto do que desejamos antes de nos satisfazer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As intenções ocultas não estão mais tão ocultas assim, as pessoas andam percebendo seus movimentos e isso não é negativo, porque estimula você a fazer alianças, já que suas pretensões precisam de colaboração para acontecer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todas as pessoas envolvidas colaborassem e se entendessem mutuamente seria uma alegria para todas elas, porém, o conflito parece ser o esporte preferido das pessoas. Uma loucura que é normalizada a cada momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nossa humanidade sonha com poder realizar seus sonhos com a força do pensamento, mas ainda que esse seja um objetivo nobre de perseguir, por enquanto está fora de nosso alcance. O esforço há de ser físico.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais que você prefira continuar apostando nas visões de um futuro maravilhoso, desejável e possível, você vai, mesmo assim, ter de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que se alastram do passado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite ceder às pressões que as pessoas fazem, porque a pressa não é apenas inimiga da perfeição como também é muito amiga das trapalhadas que não têm necessidade de acontecer. Tome seu tempo, siga seu ritmo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se todos os conselhos que você ouve fossem reais orientações, você não precisaria pensar mais nem muito menos se atormentar com dilemas. Porém, as pessoas falam mais do que a boca, e nem tudo é sábio. Ao contrário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que você interpreta como dificuldades difíceis de suportar escondem por trás delas a oportunidade de você se armar de boa vontade e reencontrar a força que parecia perdida para sempre. Ressuscitar é preciso.