Cantora lírica Ariadna Moreira lança álbum autobiográfico 'Viagem a Ítaca"

A cantora lírica brasiliense Ariadna Moreira lançou o álbum de músicas inéditas Viagem a Ítaca. O álbum é baseado nas experiências vividas ao longo dos 21 anos de carreira da artista. A obra está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, e no canal do YouTube de Ariadna.

Leia também: Travis Scott | After party em São Paulo promete agitar fãs após The Town

Viagem a Ítaca já foi apresentado no Distrito Federal, durante um show. O álbum traz um repertório diversificado, que narra a história de Ariadna desde os improvisos quando criança. Na gravação, além de Ariadna, estiveram presentes o pianista Tibor Fittel, a clarinetista Renata Menezes e o Quarteto Capital, composto por instrumentos de cordas.

Leia também: Taylor Swift: como o casamento pode mudar sua música

Ariadna coleciona prêmios dos concursos Leopoldskron Vocal Competition Salzburg, Jessy Walters Vocal Competition, Concurso Internacional de Canto Carlos Gomes. Além disso, realizou uma especialização em canto barroco em Florença, na Itália. Ela também já se apresentou ao lado de Thiago Arancam, nome de destaque da música lírica nacional.