Liam Payne completaria 32 anos: fãs prestam homenagem

Nesta sexta-feira (29), Liam Payne, ex-integrante do fenômeno One Direction, completaria 32 anos. O artista morreu tragicamente em outubro de 2024, após uma queda da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, deixando fãs e amigos consternados.

Liam começou sua carreira internacional com o One Direction, banda formada em 2010, que conquistou o mundo com hits como “What Makes You Beautiful”. Após o hiato do grupo em 2016, o cantor seguiu carreira solo, lançando o single de estreia “Strip That Down” em 2017 e o álbum “LP1” em 2019, consolidando seu nome fora da boy band.

Para marcar a data, fãs podem relembrar alguns dos maiores sucessos de Liam nas plataformas de streaming. Entre as músicas mais ouvidas na Deezer estão “For You (Fifty Shades Freed)”, “Strip That Down” e “Teardrops”. No Spotify, os hits que se destacam incluem “Strip That Down”, “Familiar” e “Polaroid”.

Em meio à lembrança de sua carreira, a morte de Liam ainda gera repercussão. Uma investigação foi aberta logo após o acidente, e cinco pessoas foram acusadas em janeiro deste ano em conexão com o caso. No entanto, recentemente, o amigo próximo de Liam, Rogelio Nores, que esteve entre as últimas pessoas a vê-lo com vida, junto ao gerente do hotel e ao chefe da recepção, teve as acusações retiradas por homicídio culposo, segundo documentos judiciais revisados pela CNN Espanhol.

Jade Thirlwall relembra amizade com Liam Payne

Recentemente, Jade Thirlwall abriu o jogo sobre sua amizade com Liam Payne, que faleceu em outubro do ano passado.

No último domingo (4), a ex-integrante do Little Mix contou durante uma aparição no programa The Assembly, da ITV, que ele foi “o primeiro amigo” que ela fez “na indústria”.

“Você era bem próxima de Liam Payne”, perguntou uma pessoa do programa a Thirlwall, segundo um vídeo compartilhado no TikTok. “Há muitas histórias difíceis por aí e muita negatividade em torno dele. Gostaria de saber se você gostaria de compartilhar uma lembrança positiva que vocês têm e apenas falar sobre como ele era como pessoa.“

Vale lembrar que ambos fizeram o teste para o X Factor UK em 2010. Segundo a People, naquela temporada, Liam ficou em terceiro lugar como membro do One Direction e Jade foi eliminada antes de chegar aos shows ao vivo. Ela retornou no ano seguinte e se tornou membro do Little Mix.

“Nós dois fizemos o teste para o X Factor e éramos muito jovens… Ele era simplesmente adorável. Ele era obviamente muito talentoso, queria muito deixar a família orgulhosa, e conseguiu”, disse.

“Lembro-me de todos que estavam no programa na época dizendo: ‘Essa pessoa é uma estrela’. Dava para perceber que ele literalmente tinha o X Factor. Ele estava destinado a ser músico e cantor”, continuou.

O cantor morreu após cair da sacada do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro.

Após a confirmação da morte, a cantora prestou homenagem a Liam Payne em seus stories do Instagram.

“A notícia da morte de Liam é realmente de partir o coração. Envio muito amor à sua família, amigos, fãs, entes queridos e a todos que o conheceram. Perdemos o contato com o passar dos anos, mas em 2008 ele foi o primeiro amigo que fiz nesta indústria. Nós dois tão jovens, tão ambiciosos, ambos torcendo para ‘conseguir’. Espero que você esteja em paz agora“, escreveu na época.

Jade Thirlwall, do Little Mix, fala sobre o ‘The X Factor’

Recentemente a cantora Jade Thirlwall falou sobre seu tempo no The X Factor como membro do grupo pop Little Mix.

Ao lado de Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson, o quarteto foi o primeiro grupo a vencer a versão britânica do programa em 2011.

Vale lembrar que o Little Mix lançou seis álbuns de estúdio, mais recentemente Confetti, de 2020. O grupo entrou em hiato em 2022 e as integrantes seguiram carreiras solo nos anos seguintes.

Vale destacar que a versão britânica do programa foi ao ar pela última vez em 2018, embora outras versões continuem a ser exibidas em outros países, incluindo Dinamarca, Itália e Indonésia.

“Acho que tinha que acabar, não acho que esse tipo de show possa mais existir. Estamos em um lugar diferente agora”, disse Jade sobre a competição. “Não colocaríamos alguém com problemas mentais na tela da TV e riríamos dele enquanto canta terrivelmente. O conceito de uma piada em um show é simplesmente cruel. É tudo muito império romano. Mas, ao mesmo tempo, não foi o melhor treinamento para eu entrar na indústria musical?”, falou ao The Independent.

“Não conheço ninguém que tenha saído daquele show e não tenha tido algum tipo de problema de saúde mental por trás disso, mas também, mesmo agora, pessoalmente, estou em conflito criticando [o show], porque mudou minha vida”, disse. “Eu era de uma família de classe trabalhadora muito normal no norte, tentei enviar demos para gravadoras, fiz shows em todos os lugares, estava fazendo tudo o que podia para fazer isso, e precisava de um show como aquele para me dar uma chance.”, acrescentou.

“Mesmo aos 18 anos, eu sabia que havia pessoas que não estavam mentalmente bem lá, mantendo todo mundo acordado à noite”, relembrou. “Não sei se havia segurança do lado de fora da casa. É assustador pensar nisso agora, mas eu era jovem demais para perceber isso na época.”

“Eu diria que cinco por cento das pessoas que foram lá saíram não ilesas, mas tendo sobrevivido; os outros 95 por cento sofreram em silêncio”, disse ela. “Como você sai daquele programa e volta para o seu das nove às cinco? Como você assina com a gravadora, acha que conseguiu e, então, quando sua música não chega ao Top 10, você é simplesmente dispensado? É tão selvagem, essa máquina da qual fazemos parte. Mesmo naquela época, sabíamos o quão sortudos éramos todos os dias por ainda termos assinado.”, finalizou.