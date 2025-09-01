Por onde anda Ana Paula Arósio, estrela de Terra Nostra

Um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira está de volta. A partir desta segunda-feira (1º/9), a Globo reprisa Terra Nostra, novela que conquistou o país no fim dos anos 1990 com a história de amor de dois imigrantes italianos. Entre lembranças e nostalgia, um nome ressurge com força: Ana Paula Arósio. Protagonista da trama, ela marcou toda uma geração com beleza, talento e intensidade, mas há mais de uma década optou por uma vida discreta, longe da TV.
Na televisão, seu último trabalho foi a minissérie Na Forma da Lei (2010). Depois, estrelou o filme A Floresta que se Move (2015), e, desde então, passou a se afastar definitivamente da vida artística. Ainda assim, vez ou outra surpreende o público em aparições pontuais, como em comerciais e, mais recentemente, no podcast O Futuro Já Começou, do Fantástico. Nele, Ana Paula Arósio recordou com bom humor os bastidores de Terra Nostra, inclusive o hábito de cavalgar nos intervalos das gravações.
De acordo com a revista Vogue, Ana Paula vive hoje em Swindon, no sudoeste da Inglaterra, ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Longe dos holofotes, leva uma rotina tranquila dedicada à criação de cavalos e ao cultivo de cana-de-açúcar.
Terra Nostra
Exibida originalmente em 1999, a novela de Benedito Ruy Barbosa uniu Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda como Giuliana Splendore e Matteo Batistella. A química entre os dois transformou o casal em ícone da TV. O elenco ainda trouxe nomes de grande destaque como Antônio Fagundes, Raul Cortez, Tony Ramos e Débora Duarte, além de revelar Maria Fernanda Cândido, que brilhou no papel de Paola.
Os principais trabalhos de Ana Paula Arósio na TV
-
Éramos Seis (SBT, 1994) – Amanda
-
Os Ossos do Barão (SBT, 1997) – Isabel Taques Redon
-
Hilda Furacão (minissérie Globo, 1998) – Hilda
-
Terra Nostra (Globo, 1999) – Giuliana Splendore
-
Os Maias (minissérie Globo, 2001) – Maria Eduarda
-
Esperança (Globo, 2002) – Camilli
-
Um Só Coração (minissérie Globo, 2004) – Yolanda Penteado
-
Mad Maria (minissérie Globo, 2005) – Consuelo
-
Páginas da Vida (Globo, 2006) – Olívia
-
Ciranda de Pedra (Globo, 2008) – Laura Toledo
-
Na Forma da Lei (Globo, 2010) – Ana Beatriz Tavares
