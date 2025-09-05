Débora Cristina canta repertório de mestres no Sesc da 504 sul

Débora Cristina se apresentará no Sesc neste fim de semana - (crédito: Anderson Luciano)

Neste sábado (6/9), a cantora Débora Cristina apresenta, no Sesc da 504 sul, o show Eu & Elas. O show começará às 20h e os ingressos estão à venda a partir de R$30. No espetáculo, Débora celebra vozes femininas no cenário da música popular brasileira. A apresentação ainda terá a participação especial da cantora Márcia Tauil.

As cantoras serão acompanhadas por Gabriel Lourenço (violão e na guitarra), Paula Zimbres (contrabaixo) e Sandro Araújo (bateria). Eu & Elas foi idealizado por Débora e Marizan Fonitnele, também produtora do projeto. Sobre dividir o palco com Márcia, Débora afirma que é um misto de gratidão e alegria.

O repertório do show reúne canções de grandes nomes da MPB, como Gal Costa, Zizi Possi, Baby do Brasil, Marisa Monte e Rita Lee. "Nasceu um repertório eclético e envolvente", comenta Débora sobre a idealização do espetáculo em conjunto com Marizan. "Esse é um ponto forte do Show, traz trilhas sonoras das minhas fases de vida", completa a cantora.

"Minhas borboletas estomacais já estão ativadas", brinca a cantora sobre as expectativas para o show. "A música é um veículo de emoção, celebração e conexões. Minha expectativa é que seja um momento significativo e marcante e que essa interação público versus artista, fique guardada na memória", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco