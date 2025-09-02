Isabelle Drummond abre o jogo sobre motivo de ter sumido das novelas por seis anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Isabelle Drummond está confirmada como um dos destaques de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, e que marcará sua volta aos folhetins após seis anos.

Em entrevista à revista Quem, a atriz abriu o jogo sobre os motivos pelo qual decidiu o afastamento das telinhas. "É um movimento muito natural. Nunca me senti me distanciando, mas buscando desafios e universos diferentes. Estar por trás das câmeras acaba sendo todo um outro universo. Apesar de um ambiente próximo, é uma perspectiva muito diferente. Queria isso", afirmou.

Isabelle Drummond, por sua vez, destacou que buscou arriscar outras funções no meio artístico para além da atuação. "Comecei a produzir, pensar em projetos autorais e isso tomou um tempo. De repente, senti que já era o tempo de voltar para esse público que me acompanhou desde sempre. A novela é uma linguagem muito importante dentro da nossa cultura. Nunca me distanciei, é um tempo de pausa para focar em outras coisas", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o papel de antagonista de Coração Acelerado, Isabelle Drummond já está em busca de um corpo mais definido para alinhar o físico do papel. "Tenho feito uma preparação pessoal física além do que a gente já faz de preparação, porque senti uma necessidade para essa personagem de ter um corpo mais forte. Então, estou ralando na academia", relatou.