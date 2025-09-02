InícioDiversão e Arte
NOVELA

Isabelle Drummond abre o jogo sobre motivo de ter sumido das novelas por seis anos

A atriz está confirmada em 'Coração Acelerado', próxima novela das sete da Globo

Isabelle Drummond abre o jogo sobre motivo de ter sumido das novelas por seis anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Isabelle Drummond está confirmada como um dos destaques de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, e que marcará sua volta aos folhetins após seis anos.

Em entrevista à revista Quem, a atriz abriu o jogo sobre os motivos pelo qual decidiu o afastamento das telinhas. "É um movimento muito natural. Nunca me senti me distanciando, mas buscando desafios e universos diferentes. Estar por trás das câmeras acaba sendo todo um outro universo. Apesar de um ambiente próximo, é uma perspectiva muito diferente. Queria isso", afirmou.

Isabelle Drummond, por sua vez, destacou que buscou arriscar outras funções no meio artístico para além da atuação. "Comecei a produzir, pensar em projetos autorais e isso tomou um tempo. De repente, senti que já era o tempo de voltar para esse público que me acompanhou desde sempre. A novela é uma linguagem muito importante dentro da nossa cultura. Nunca me distanciei, é um tempo de pausa para focar em outras coisas", disse.

Para o papel de antagonista de Coração Acelerado, Isabelle Drummond já está em busca de um corpo mais definido para alinhar o físico do papel. "Tenho feito uma preparação pessoal física além do que a gente já faz de preparação, porque senti uma necessidade para essa personagem de ter um corpo mais forte. Então, estou ralando na academia", relatou.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 02/09/2025 10:21
