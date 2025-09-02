Gusttavo Lima revela conselho curioso que recebeu de Leonardo: "Não esquece" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Um dos principais nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima é um dos grande amigos de Leonardo. Com 27 de anos de diferença, os artistas não se limitam à idade, e possuem semelhanças e afinidade.

"Não esquece"

Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, o ‘Embaixador’ destaca o jeito simples do amigo como sua principal característica. "A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples. Leonardo é um cara que não esquece de onde veio, assim como eu. O que nos traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachacinha, fazer uma pescaria", iniciou.

"Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua (risos). Sem falar que ele é um cara que se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem", contou Gusttavo Lima.

O cantor lembrou, ainda, do conselho que recebeu de Leonardo, assim que se tornaram amigos. "Sua barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Não se esqueça disso", revelou ele.