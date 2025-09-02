Hayley Williams surpreende com novo álbum solo

Hayley Williams, conhecida por ser a força por trás do Paramore, acaba de lançar seu terceiro álbum solo, “Ego Death at a Bachelorette Party”, trazendo à tona um novo capítulo de sua carreira independente. O disco reúne 17 faixas já conhecidas dos fãs, agora organizadas em uma sequência inédita, além da nova música “Parachute” como bônus especial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A artista ainda provocou os seguidores ao mostrar uma tracklist com 20 faixas, indicando que mais duas surpresas podem chegar em breve.

Williams iniciou a divulgação do álbum com o clipe da faixa-título e, na sequência, lançou o registro visual de “Glum”, dirigido por AJ Gibboney e Zac Farro, baterista do Paramore. A produção do álbum contou com a colaboração de Daniel James, Brian Robert Jones, Joey Howard e o produtor Jim-E Stack, que assina a faixa “True Believer”.

O lançamento chega após um período intenso na carreira da cantora, que lançou “Petals for Armor” em 2020 e “Flowers for Vases / Descansos” em 2021, e ainda retornou ao Paramore para o álbum “This Is Why” em 2023.

Hayley Williams compartilha emoções e beleza em videoclipe de Glum

Na última segunda-feira (18), a cantora Hayley Williams lançou mais um videoclipe de uma das suas recém-lançadas 17 faixas. A música escolhida para receber o material audiovisual foi “Glum”, atualmente a mais popular entre os novos lançamentos da artista. Hoje, “Glum” é a faixa mais reproduzida do projeto no Spotify, acumulando mais de 2,5 milhões de streams na plataforma.

O diretor de fotografia do novo videoclipe, Nyk Allen, comentou sobre a música, sua experiência de trabalho com Hayley Williams e os sentimentos que a faixa desperta. Nyk destacou a conexão intensa que a vocalista do Paramore cria com sua equipe e o cuidado com que transforma emoções em arte visual.

“A forma como Hayley nos transporta para o seu mundo faz com que tudo pareça ainda mais pessoal. ‘Glum’ não é apenas uma música sobre sentimentos pesados, é sobre encontrar beleza dentro disso, e foi essa a sensação de trabalhar com ela.”

Com o lançamento de “Glum”, a faixa passa a fazer companhia a “Ego Death at a Bachelorette Party” como os únicos videoclipes oficiais do projeto. O clipe de “Ego Death at a Bachelorette Party” foi lançado em 5 de agosto, quatro dias após a estreia das faixas nas plataformas digitais, e já acumula mais de 700 mil visualizações no YouTube.

Hayley Williams fala sobre seu escape na música

Em entrevista concedida à Apple Music na última semana, Hayley Williams explicou como a criação das novas faixas funcionou como um verdadeiro desabafo pessoal. A artista descreveu o processo de produção do projeto como um diário musical, em que pôde refletir e externalizar seus sentimentos sobre o fim de seu contrato com a antiga gravadora.

“Assim, isso realmente parecia um luto que simplesmente… começou há algum tempo. Sinto que estava escrevendo sobre isso no meu diário no final de 2023. Eu escrevia sobre quanto luto estava, de certa forma, no meu corpo, relacionado ao fim do contrato. Sabe, a vida continua acontecendo. Quanto mais velha eu fico, penso que vou entender isso e conseguir controlar, e então as coisas continuam a se desenrolar do jeito que têm que se desenrolar.”

A cantora encerrou destacando a importância da música como válvula de escape para lidar com suas emoções.

“Então, sou muito… muito afortunada, porque, cara, sem a válvula de escape da música—da música—não sei. Não sei o que eu faria.”

Espera-se que ainda este ano Hayley Williams divulgue um projeto completo que inclua todas as 17 faixas em formato de álbum.