Samba Urgente e Coletivo Andanças fazem projeto que une samba e charme

Grupo Samba Urgente se apresentará no próximo sábadoo na Galeria dos Estados - (crédito: Renato Cortez)

O projeto Andanças Urgentes, realizado pela união do grupo Samba Urgente com o Coletivo Andanças, terá apresentações no plano Piloto e em Sobradinho. Neste sábado (9/8), a programação acontecerá na Galeria dos Estados, no Plano Piloto, das 15h às 19h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

A programação do evento inclui roda de samba, oficinas voltadas para a dança charme e para o samba de gafieira, feira de arte e apresentação do grupo Samba Urgente. O objetivo do projeto é promover a movimentação cultural em espaços públicos e celebrar as raízes do samba e da black music, integrando diversas gerações.

No próximo mês, o projeto realizará outro evento, com a mesma programação em Sobradinho. Além disso, entre os meses de agosto e outubro, o Andanças Urgentes promoverá oficinas formativas de samba e charme em escolas de Ensino Fundamental e Médio em Sobradinho 1 e 2.

Serviço

Andanças Urgentes

Samba Urgente e Coletivo Andanças. No próximo sábado (9/8), das 15h às 19h, na Galeria dos Estados. Entrada gratuita.