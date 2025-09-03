Cardi B joga caneta em paparazzi após pergunta sobre gravidez: "Faz de conta que sua mãe te ensinou a respeitar mulheres"

"Faz de conta que você tem modos e que sua mãe te ensinou a respeitar as mulheres", acrescentou a cantora que se recusou a responder mais perguntas - (crédito: NYP / BACKGRID)

A rapper Cardi B, 32 anos, indignou-se ao ser questionada por um paparazzi sobre comentários feitos pelo ex-marido — o rapper Offset — a respeito de uma quarta gravidez da cantora. A cena ocorreu na saída de um tribunal da Califórnia (EUA), nessa terça-feira (2/9).

O paparazzi afirmou que fontes dizem que Offset tem se vangloriado de ter engravidado a cantora pela quarta vez. “Você antevê algum tipo de problemas com Stefon Diggs pela paternidade?", perguntou o homem, referindo-se ao jogador de futebol americano, de quem se especula que seja o novo affair da rapper.

Cardi, que recentemente foi inocentada de acusação de agressão em 2018, atirou uma caneta no paparazzi ao ouvir a pergunta. “Pare de me desrespeitar. Não me desrespeite”, respondeu irritada. A cantora ainda não assumiu publicamente a nova gestação com o rapper.

Ao ser escoltada pelos seguranças para o carro, Cardi ainda ouviu o homem gritar “Eu ainda te amo, mesmo depois de você jogar algo em mim”.

“Você viu alguma mulher me fazendo esse tipo de pergunta? Como você se sente, como um homem, ao me fazer esse tipo de pergunta? Faz de conta que você tem modos e que sua mãe te ensinou a respeitar as mulheres”, acrescentou a cantora que se recusou a responder mais perguntas.

“Vocês não vão me ver depois dessa. Agradeçam a ele por isso”, disse a artista aos outros jornalistas antes de se retirar.