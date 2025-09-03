Ópera ‘Mata teu pai’ estreia no CCBB nesta quarta-feira (3/9)

Espetáculo cujo elenco é formado por pessoas trans não foi "intencionalmente" concebido assim e "não trata da transgeneridade em cena de forma literal", afirma a atriz Mariana Mathey - (crédito: Rodrigo Menezes)

Mais do que adaptar Medeia, obra clássica do teatro grego, Mata teu pai, ópera balada subverte o texto escrito por Eurípides. Em cartaz no CCBB a partir desta quarta-feira (3/9), o espetáculo dirigido por Inez Viana utiliza a tragédia grega como ponto de partida para discussões de gênero. A temporada vai até 21 de setembro, com apresentações de quarta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h30. Ingressos custam R$ 15 (meia-entrada).

No espetáculo, a personagem Medeia, interpretada por Marina Mathey, peregrina entre escombros de uma cidade na condição de imigrante. No caminho, ela encontra mulheres expatriadas de diferentes culturas: uma síria, uma cubana, uma judia e uma haitiana. Ao agrupar-se, as mulheres superam opressões como xenofobia e discriminações raciais e de gênero.

O texto, de Grace Passô, é intercalado com músicas de Vidal Assis, que são executadas em cena por Felipe Gali. O elenco formado por pessoas trans dá força às discussões presentes em Mata teu pai. “É de uma beleza ímpar estar num tempo em que eu sou constituinte dessa pluralidade de corpos, que trazem ao teatro a pluralidade de narrativas que são a partir de nós, e não somente sobre nós”, diz a atriz Lux Negre. “Existe uma conexão muito direta da nossa vivência trans com a perspectiva das personagens exiladas. Nós vivemos em um país onde não há lei que nos proteja e que tentam constantemente dizer que não existimos ou ao menos não pertencemos à este lugar,” acrescenta Marina Mathey, que interpreta Medeia.

A obra é desdobramento de Mata teu pai, espetáculo lançado em 2017 pela Cia OmondÉ, estrelado por Debora Lamm. Nesta nova versão, a música transforma a trama em uma ópera balada, gênero que combina melodias e diálogos.





Serviço



Mata teu pai, ópera balada, no CCBB Brasília, hoje (3/9), às 20h. Ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada), disponíveis no site ccbb.com.br/brasilia e na bilheteria do CCBB Brasília. Classificação indicativa 14 anos.

