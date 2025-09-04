Estudante que viralizou com performance de Ney Matogrosso encontra o artista

O estudante Yago Savalla, 16 anos, viralizou nas redes sociais em junho ao performar Homem com H na escola, em uma festa na quadra do colégio Salesiano. Na última quarta-feira (3/9), Yago realizou o sonho de conhecer o artista na Concha artística do TCA, que organizou o encontro, e contou ao Correio como foi a experiência.

“Eu fiquei muito nervoso, porque é uma oportunidade e tanto poder conhecer uma das minhas maiores inspirações, e a pessoa que por conta da arte abriu muitas portas pra mim. Muitas portas pra realizar meu sonho de ser reconhecido como artista, de trabalhar como ator. Foi mágico. E foi uma honra enorme conversar com o Ney. Muito acolhedor, simpático e gentil”, relata Yago.

Leia também: Mais de 100 alunos da rede pública do DF embarcam para intercâmbio em Londres

No encontro, Ney fala o quanto gostou da apresentação do estudante. “Fiquei muito feliz quando vi ele, principalmente porque ele não estava me copiando, ele me entendeu. Ele achou o jeito dele de mostrar aquilo”, falou o artista.

Atualmente, o vídeo de Yago conta com mais de 10 milhões de visualizações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular