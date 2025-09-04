Ed e Lorraine Warren: a história real por trás da franquia ‘Invocação do mal’

Ed e Lorraine Warren da vida real, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga nos filmes - (crédito: Divulgação )

O filme Invocação do Mal 4: O Último Ritual, lançado nesta quinta-feira (4/9), encerra a franquia inspirada em investigações reais dos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Neste capítulo, a história se concentra na família Smurl, que alegava ser atormentada por forças sobrenaturais em sua casa na Pensilvânia, nos anos 1980.

Baseado em terrores reais

Os filmes de Invocação do Mal são baseados na vida de Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores paranormais norte-americanos que se tornaram figuras centrais em relatos de fenômenos sobrenaturais. Ed, falecido em 2006, era demonologista e autor, enquanto Lorraine, que faleceu em 2019, se apresentava como médium clarividente. Juntos, fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra e alegaram ter investigado mais de 10 mil casos ao longo de cinco décadas de atuação.

Entre os casos mais conhecidos da dupla estão o da família Perron, que, em 1971, comprou uma casa em Harrisville, Rhode Island, alegadamente assombrada por uma bruxa chamada Bathsheba Sherman, retratada no primeiro filme da franquia. O da família Smurl, relatou atividades demoníacas como sons estranhos e aparições.

O caso de Enfield, na Inglaterra, em 1977, envolveu uma mãe e as filhas supostamente atormentadas por um espírito demoníaco, retratado em Invocação do Mal 2. Já o terceiro filme da saga foi inspirado em Arne Johnson, que quando acusado de assassinato alegou estar possuído por um demônio.

Além desses, os Warren também investigaram a boneca Annabelle e até um caso de lobisomem em 1991. As apurações ganharam ampla repercussão, mas também enfrentaram críticas e ceticismo de especialistas e jornalistas, que questionaram a veracidade de algumas alegações. Mesmo assim, Ed e Lorraine se consolidaram como ícones da investigação paranormal, deixando um legado de relatos que inspiraram filmes, livros e documentários sobre fenômenos sobrenaturais.

Lançamento

Na trama do último filme, a família Smurl enfrenta manifestações demoníacas, incluindo gritos inexplicáveis, cheiros estranhos e objetos se movendo sozinhos. O longa apresenta uma versão dramatizada desses eventos, com Ed e Lorraine Warren investigando a casa e enfrentando forças malignas para proteger a família.

Embora o filme seja baseado em eventos reais, ele contém elementos dramatizados para fins cinematográficos. A história dos Smurls foi documentada em livros e reportagens, mas as representações no filme podem diferir da realidade dos acontecimentos.